3 katlı apartmanda yangın paniği! Kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı

Olay, ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi üçkatlar mevkiindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle köylerine giden H.E. (46) ve ailesinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi H.E. ve ailesinin köyde bulundukları sırada evde çıkan yangının kundaklama ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

