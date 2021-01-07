Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Sofracı, otomobilinde otururken, yanına gelen kapüşonlu, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancayla Sofracı’ya 3 el ateş eden saldırgan kaçtı. Kurşunların koluna isabet ettiği Sofracı ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Sofracı, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofracı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere; kapüşonlu bir kişinin otomobile yaklaştığı, belindeki tabancayı çıkartarak ateş edip, kaçtığı görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

