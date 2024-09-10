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    4. Parkta 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve döken saldırgan için insan avı başlatıldı! Vücudunun %60'ı yandı: Deri nakline ihtiyacı var

    Parkta 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve döken saldırgan için insan avı başlatıldı! Vücudunun %60'ı yandı: Deri nakline ihtiyacı var

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 10:33
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    Avustralya'nın Queensland şehrindeki Hanlon Park'ta ailesiyle birlikte oturan 9 aylık çocuğun üzerine sıcak kahve dökerek yanmasına neden olan saldırgan için insan avı başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçış görüntülerinin paylaşılmasıyla kimliği açıklanmayan saldırganın her yerde arandığı ifade edildi.

    Parkta 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve döken saldırgan için insan avı başlatıldı! Vücudunun %60'ı yandı: Deri nakline ihtiyacı var

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland şehrindeki Hanlon Park'ta 33 yaşındaki bir saldırgan 9 aylık bebek ve ailesine dehşeti yaşattı. İsmi açıklanmayan 9 aylık bebeğin yanına yaklaşan adam bir termos dolu sıcak kahveyi onun üzerine döktü. Bebeğin vücudunun %60'ının yanmasına neden olan adam koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kaçan saldırgan için tutuklama emri çıkardı.

    DERİ NAKLİNE İHTİYACI VAR

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    Görev başında olmayan bir hemşire yakındaki evinden gelen çığlıkları duyduğunu ve çocuğa yardım etmek için parka koştuğunu söyledi. Queensland Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Saldırıya uğrayan ailesi ise yaptığı açıklamada bebeğin deri nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

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    Polis, saldırının kasıtlı ve sebepsiz yere yapıldığını belirtti. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan bebeğin, bandajlara sarılı halde acı içinde çığlık attığı görüntüler ortaya çıktı. Bebeğin annesi, o korkunç olayı, "Bu resmen bri işkence. Onu korumayı başaramadığım için çok üzgünüm. Keşke kahve benim üzerime dökülseydi" dedi.

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