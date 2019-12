‘Parmak bebek’ olarak doğdu ama pes etmedi!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Güneş’in müdahalesiyle doğan İbrahim Kerim adlı bebek, sağlığına kavuştu. Çiftin daha önce de 3 bebeğini erken doğum sonucu kaybettiği öğrenildi.

'BEBEĞİME İLK DOKUNDUĞUMDA ÇOK MUTLU OLDUM'

İmmatür bebeğin annesi, “Buradan herkese söylemek istediğim, çaba harcasınlar. Umut içinde olsunlar, Allah’tan ümitlerini kesmesinler. Bebeklerinin yanına her zaman gitsinler. Bebeğini görmeye çalışsınlar. Ona temas etmeleri çok önemlidir. Ben bebeğime ilk dokunduğum da, çok mutlu oldum. çok güzel bir şeydi. Son ayında bizim eve götüreceğimiz zaman doktorumuz çok çaba harcadı. Bize kanguru bakımını önerdi. Annelere tavsiyem hiç ümitlerini kaybetmesinler. İlaçların etkisi olmasına rağmen anne sütünde çok önemli, faydası çoktur. Çok şükür, Elhamdülillah bebeğim yanımda. Biz bir haftadır bebeğimizi eve götürmüşüz. Her zaman bebeğimle ilgileniyorum. Her şeyi ile mutlu oluyorum, ağlamasına bile çok seviniyorum. Bazen ağlamasını bile istiyorum ki onun sesini duyayım, daha çok onun mutluluğunu yaşayabileyim. O benim her şeyim her iki oğlum da benim her şeyim. Ben bebeklerimi erken doğuruyorum, sıkıntılarım var. İlk bebeğimi kaybettim, sonra 2 düşük daha yaptım. Son ikisini de erken doğurdum, Bir önceki 28 haftada doğdu, iki ay kuvözde kaldı. Bu bebeğim 26 haftalık doğdu. Allah’a çok şükür iki bebeğim de yanımda benim” dedi.