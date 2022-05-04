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Parmaklıklar Ardında'nın müdür Handan'ıydı! Özlem Düvencioğlu bakın geçmişte hangi işi yapmış...

04.05.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran ve başrollerinde Yelda Reynaud, Selda Alkor, Zeynep Eronat gibi oyuncuların yer aldığı dram konulu Parmaklıklar Ardında dizisinde, cezaevinde kalan kadınların hikayeleri işleniyordu. Dizide cezaevi müdürü Handan rolüne hayat veren Özlem Düvencioğlu bakın geçmişte hangi işi yapmış...

Parmaklıklar Ardında'nın müdür Handan'ıydı! Özlem Düvencioğlu bakın geçmişte hangi işi yapmış...

Özlem Düvencioğlu, Parmaklıklar Ardında dizisinde hayat verdiği Handan rolüyle akıllara kazındı. Bir zamanların dikkat çeken oyuncusu, Hırsız Polis dizisiyle oyunculuğa adım attı.

ÖZLEM DÜVENCİOĞLU BAKIN GEÇMİŞTE HANGİ İŞİ YAPMIŞ

23 Kasım 1980 Düsseldorf, Almanya doğumlu oyuncu Özlem Düvencioğlu 42 yaşındadır. Türk televizyonlarında rol aldığı karakterlerle tanınan Düvencioğlu, hukuk ve ekonomi eğitimi aldı.

Parmaklıklar Ardında'nın müdür Handan'ıydı! Özlem Düvencioğlu bakın geçmişte hangi işi yapmış...

Oyunculuk nedeniyle okulu yarıda bırakan Düvencioğlu, emlakçılık ve modellik işleriyle uğraşmış. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Hırsız Polis dizisinde Mavi rolünü oynayan Düvencioğlu, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan ve konusuyla seyircilerin aklında yer edinen Parmaklıklar Ardında dizisinde yer aldı. Bu dizide hayat verdiği Handan rolüyle dikkatleri üzerine topladı.

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