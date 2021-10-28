HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Partililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdi

Partililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdi

28.10.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Siirt gezisinde "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" sorusunu soran vatandaşa bazı partililer tepki gösterdi.

Partililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Akşener, 22 aydır gezdiğini ve gittiği yerlerde esnafın sorunlarını dinlediğini belirterek, ziyaretlerinde iktidarı yermediğini, partisini de övmediğini, sadece esnafı dinleyip, sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi.

Bir esnafın hediye ettiği yöreye özgü fuları boynuna takan Akşener, caddede karşılaştığı bir öğrencinin kedisini kucağına alarak sevdi.

Daha sonra Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

"BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cevabı: Hayır demeyizMeral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cevabı: Hayır demeyiz

AKŞENER'E SORU SORAN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir vatandaşın, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" şeklindeki sorusuna Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil." yanıtını verdi.

Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşa tepki gösterdi. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

Siirt'teki temaslarını tamamlayan Akşener, Batman'a geçti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklamaBakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Siirt Meral Akşener İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.