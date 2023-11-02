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    4. Partiyi basan polis memurunu striptizci zannettiler! Çevresine toplanarak herkes bir anda twerk yapmaya başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Partiyi basan polis memurunu striptizci zannettiler! Çevresine toplanarak herkes bir anda twerk yapmaya başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    02.11.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'nın Sidney kentinde bir grup parti yaptığı sırada ortaya ilginç görüntüle çıktı. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde sadece kadınlardan oluşan davetliler gerçek polis memurunu kendilerinin kiraladığı striptizci zannettiler. Polisin etrafına toplanan kadınların twerk yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede TikTok'ta viral oldu. Sadece Lisa olarak bilinen bir kişinin paylaştığı görüntülere, "Polis etkinliğimizi kapatmak için geldiğinde hepimiz onun striptizci olduğunu zannettik" yorumunu ekledi. Görüntülerde polis memurunun bir anda parti yapılan alana girdiğinde eğlence arayan kadınların sevinç çığlıkları attığı görüldü.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü parti görüntülerine eğlenceli yorum yapmayı tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Polis memurunun aldığı en iyi ihbar olduğuna emin edebilirim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Polisin yüzündeki şaşkınlık beni çok güldürdü" yorumunu yaptı.

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