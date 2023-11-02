Partiyi basan polis memurunu striptizci zannettiler! Çevresine toplanarak herkes bir anda twerk yapmaya başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede TikTok'ta viral oldu. Sadece Lisa olarak bilinen bir kişinin paylaştığı görüntülere, "Polis etkinliğimizi kapatmak için geldiğinde hepimiz onun striptizci olduğunu zannettik" yorumunu ekledi. Görüntülerde polis memurunun bir anda parti yapılan alana girdiğinde eğlence arayan kadınların sevinç çığlıkları attığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü parti görüntülerine eğlenceli yorum yapmayı tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Polis memurunun aldığı en iyi ihbar olduğuna emin edebilirim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Polisin yüzündeki şaşkınlık beni çok güldürdü" yorumunu yaptı.







