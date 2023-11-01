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    4. Düğün töreninde şaşkına çeviren anlar! Gelin ve damadın önünü kesti... Geline aniden önlük bağlayınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    Düğün töreninde şaşkına çeviren anlar! Gelin ve damadın önünü kesti... Geline aniden önlük bağlayınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    01.11.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Guangdong eyaleti Wanpu'da düzenlenen bir düğün töreni sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Damadın teyzesi olduğu belirtilen bir kişi aniden gelinin önünü kesti. Gelinin beyaz elbisesinin üzerine pembe bir önlük bağlayan kadın herkesi şaşkına çevirdi. Düğündeki ilginç durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu.

    Düğün töreninde şaşkına çeviren anlar! Gelin ve damadın önünü kesti... Geline aniden önlük bağlayınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    Çin'in Guangdong eyaletinin Wanpu bölgesinde düzenlenen bir düğün töreni sosyal medyanın ilgisini çekti. Gelin ve damat gelin arabasından inerek sorunsuz bir şekilde düğünün yapılacağı alana giderken bir anda damadın teyzesi önlerini kesti. Teyze elindeki pembe önlüğü geline bağladı. Konuklar gülüp alkışlarken o durum sosyal medyanın eleştiri oklarının hedefi oldu.

    ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü damadın teyzesinin hareketini ev işleri yapma zorunluluğuna yorumlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten korkunç. Eşlerin veya gelinlerin hala kocalarının ailesine hizmet etmek zorunda olduğu hangi çağdayız? Bu damadın akrabası gelinin bütün gün ev işlerini yapmasını istiyor" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya düğün önlük

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