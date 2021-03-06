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Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

06.03.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Son dakika haberine göre ülke genelinde akşamları uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı. Kısıtlama, düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama yüksek ve çok riskli illerde ise Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. İşte sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tüm detaylar...

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama yüksek ve çok riskli illerde ise pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Bu akşam 21.00’den, 8 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

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PAZAR GÜNÜ KISITLAMA HANGİ İLLERDE UYGULANMAYACAK?

Bu akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı saat 05.00'te sona erecek. Bu illerde 05.00'ten 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Orta riskli iller (Sarı): Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

Düşük riskli iller (Mavi): Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) pandemi

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