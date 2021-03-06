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  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

06.03.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika haberine göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam etmektedir. Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır." denildi.

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