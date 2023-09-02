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    4. Pazardan aldığı tablonun değeri dudak uçuklattı! Meğerse ünlü bir ressama aitmiş

    Pazardan aldığı tablonun değeri dudak uçuklattı! Meğerse ünlü bir ressama aitmiş

    02.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Manchester şehrindeki bir bit pazarından 4 dolar (yaklaşık 106 TL) değerinde bir tablo satın alan kadın tablonun aslında gerçek bir sanat eseri olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Resmin 1939'da Helen Hunt Jackson'ın yazdığı "Ramona" romanı için oluşturulan dört eserden biri olduğu ve tahmini değerinin 150 bin ila 200 bin dolar arasında olduğu belirtildi.

    İngiltere’deki bir bit pazarından 2017 yılında ismi açıklanmayan bir kadın tarafından tablo satın alındı.Tablonun gerçek değerini bilmeyen satıcı birkaç yıl onu yatak odasında kullandıktan sonra dolaba sakladı. Temizlik yaptığı sırada tablonun varlığını hatırlayan ve onu Facebook’ta bir sayfada paylaşan kadın resim konservatörü olan Lauren Lewis tarafından keşfedildi.

    80 YILDIR KAYIPTI

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    3 saatlik araba yolculuğundan sonra tabloyu canlı bir şekilde gördüğünü dile getiren Lewis, “Tablo çıkış tarihinden bu yana 80 yıldır kayıptı. Amerikalı ressam Newell Convers Wyeth tarafından yapılan bir eser” dedi. Eserin 19 Eylül açık arttırmayla satışa sunulacağı açıklandı.

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    Resim İngiltere tablo

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