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    4. Pazartesi sendromu sosyal medya fenomeni Veronika Rajek’e uğramadı! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle tatilin tadını çıkarttı

    Pazartesi sendromu sosyal medya fenomeni Veronika Rajek’e uğramadı! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle tatilin tadını çıkarttı

    07.08.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek, yaz aylarının tadını çıkarttığı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıcak havaları fırsat bilerek tatil yerlerine kaçan Rajek, uzanarak güneşlendiğini anlarda çekilen bir pozunu paylaşarak hayranlarına “Mutlu Pazartesiler” diledi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim Veronika Rajek, yaz aylarının tadını tatil yaparak çıkartıyor. Fenomen isim kayaların üzerine attığı havlusunun üzerine uzanarak çekilen pozunda güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

    PAZARTESİ SENDROMU ONA UĞRAMADI

    KAPAK YY

    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Rajek, güneşlenirken hayranlarına Pazartesi günlerinin güzel geçmesi için iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

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