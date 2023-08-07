Pazartesi sendromu sosyal medya fenomeni Veronika Rajek’e uğramadı! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle tatilin tadını çıkarttı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim Veronika Rajek, yaz aylarının tadını tatil yaparak çıkartıyor. Fenomen isim kayaların üzerine attığı havlusunun üzerine uzanarak çekilen pozunda güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.
Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Rajek, güneşlenirken hayranlarına Pazartesi günlerinin güzel geçmesi için iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.