Pedler dört plastik torbaya eşdeğer kimyasal taşıyor!

KANSER YAPICI MADDE

“Kadın hijyen ürünlerinin tamamen güvenilir olduğunu söyleyen bir araştırma yok. Üstelik bağımsız sağlık organizasyonları tarafından yapılan araştırmalar, tampon ve pedlerde endişe veren karsinojen (kanser yapıcı madde) kimyasalların olduğunu belirtiyor.

Bu ürünleri pazarlayanlar, ürünlerin güvenilir olduğunu ve kimyasalların çok az miktarda bulunduğunu söylüyorlar ama bu ürünler hayat boyu kullanılıyor. Daha konforlu olmak adına ürünlere eklenen boya, parfüm ve dioxin gibi maddeler çok geçirgen ve hassas olan vajinal mukozadan kolayca emilebiliyor.

Kadın pedlerinin güvenilirliği nadiren tartışılan bir konu olmakla beraber, toplumun nerdeyse 1/3’ünü ilgilendirmesi nedeniyle hayati bir öneme sahiptir.

Niçin? Çünkü cilt vücudun en dışta yer alan ve de en ince organıdır. Üstelik vücudumuzla potansiyel toksinler arasındaki bariyeri oluşturur. Daha da önemlisi, derimiz (özellikle vajinal bölge civarındaki kısım) son derece geçirgendir. Cildinize temas eden her madde kan dolaşımına geçebilir. Bu nedenle şunu söylemek yanlış olmaz: Yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi vücudunuzla temas ettirmeyin!