Yıl 1999! Depremin hemen ardından Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan çocuklar 25 sene sonra korkunç bir iddiayla gündem oldu!

Dünya tarihinin en sapkın olaylarından biri olarak adlandırılan Epstein olayının yankıları sürüyor. Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların sex alemlerinde kullanıldığını söyledi. Bunun üzerine sosyal medyadaki yorumlar gündem oldu.

EPSTEİN SKANDALI SONRASI BİDEN'IN O HALLERİ ÇOK KONUŞULDU

Tüm dünyada ses getiren Epstein'in sex adası skandalından sonra ABD Başkanı Biden'in çocuklara nasıl yaklaştığını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Görüntülerde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'in çocuklarla olan iletişimi görülüyor. Bazı kullanıcılar bu görüntülerin normal olmadığını ifade ediyor.