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  4. Yıl 1999! Depremin hemen ardından Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan çocuklar 25 sene sonra korkunç bir iddiayla gündem oldu!

Yıl 1999! Depremin hemen ardından Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan çocuklar 25 sene sonra korkunç bir iddiayla gündem oldu!

10.01.2024 06:58 | Son Güncelleme:
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Çocukları kaçırdı, ünlülere siyasetçilere pazarladı kayıtları sakladı! 1999 depremin sonrası yaşananlar ve Jeffrey Epstein skandalındaki Bill Clinton ve Türkiye detayı çok konuşulacak. Dünyayı sarsan Epstein skandallarında yeni bir perde yaşanıyor. ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar birçok ismi henüz çocuk sayılabilecek yaşlardaki kızlarla eşleştiren ve bu anları kayda alan Epstein'in en yakınındakilerden birisi Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.

ABD'li finansçı Jeffrey Epstein, pedofili suçundan mahkum olmuş ve 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuştu. Dünyayı sarsan Epstein skandallarında yeni bir perde yaşanıyor. ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar birçok ismi henüz çocuk sayılabilecek yaşlardaki kızlarla eşleştiren ve bu anları kayda alan Epstein'in en yakınındakilerden birisi Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.


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Yıl 1999, yer Yalova! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan çocuklar 25 sene sonra korkunç bir iddiayla gündem oldu! Epstein skandalında son perde

Sekx skandallarıyla adını dünyaya duyuran Jeffrey Epstein, pedofili suçundan mahkum olmuş ve 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuştu. Dünyayı sarsan Epstein skandallarında yeni bir perde yaşanıyor. ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyase

Dünya tarihinin en sapkın olaylarından biri olarak adlandırılan Epstein olayının yankıları sürüyor. Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların sex alemlerinde kullanıldığını söyledi. Bunun üzerine sosyal medyadaki yorumlar gündem oldu.

EPSTEİN SKANDALI SONRASI BİDEN'IN O HALLERİ ÇOK KONUŞULDU

Tüm dünyada ses getiren Epstein'in sex adası skandalından sonra ABD Başkanı Biden'in çocuklara nasıl yaklaştığını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Görüntülerde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'in çocuklarla olan iletişimi görülüyor. Bazı kullanıcılar bu görüntülerin normal olmadığını ifade ediyor.

SEX ADASI LİSTESİNDE BİRÇOK İSİM VAR

Epstein davasında reşit olmayan kızlarla cinsel birliktelik yaşayarak, adeta bir ayin gibi toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Burada ismi geçen kişiler arasında eski ABD başkanı Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Bruce Willis, Kevin Spacey, David Mullen gibi isimler de var.

Dünyanın konuştuğu Epstein'in 'Seks Adası' skandalında mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni detaylarda gelmeye başladı. Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği skandalda tutuklanan Jeffrey Epstein, kameraların çalışmadığı bir gün hapishanesindeki hücresinde intihar etmişti.

TÜRK ÇOCUKLARININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olaya ilişkin mağdurların açtığı davalar sürerken ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusu yer aldı. Marçinko sorgusunda Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika’ya getirdiğini söyledi.

99 DEPREMİNDE KAYBOLAN ÇOCUKLAR!

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı Epstein davasıyla ilgili haberi alıntılayarak, skandalda adı geçen Bill Clinton'u gündeme getirdi. 1999 depreminde deprem bölgesine gelen Bill Clinton, dünya ajanslarına fotoğraflar vermişti. Clinton'un dönüşünden sonra deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu öne sürülmüştü.

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