Yıl 1999! Depremin hemen ardından Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan çocuklar 25 sene sonra korkunç bir iddiayla gündem oldu!

ABD'li finansçı Jeffrey Epstein, pedofili suçundan mahkum olmuş ve 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuştu. Dünyayı sarsan Epstein skandallarında yeni bir perde yaşanıyor. ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar birçok ismi henüz çocuk sayılabilecek yaşlardaki kızlarla eşleştiren ve bu anları kayda alan Epstein'in en yakınındakilerden birisi Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.
Sekx skandallarıyla adını dünyaya duyuran Jeffrey Epstein, pedofili suçundan mahkum olmuş ve 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuştu. Dünyayı sarsan Epstein skandallarında yeni bir perde yaşanıyor. ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyase
Dünya tarihinin en sapkın olaylarından biri olarak adlandırılan Epstein olayının yankıları sürüyor. Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların sex alemlerinde kullanıldığını söyledi. Bunun üzerine sosyal medyadaki yorumlar gündem oldu.
Tüm dünyada ses getiren Epstein'in sex adası skandalından sonra ABD Başkanı Biden'in çocuklara nasıl yaklaştığını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Görüntülerde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'in çocuklarla olan iletişimi görülüyor. Bazı kullanıcılar bu görüntülerin normal olmadığını ifade ediyor.
Epstein davasında reşit olmayan kızlarla cinsel birliktelik yaşayarak, adeta bir ayin gibi toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Burada ismi geçen kişiler arasında eski ABD başkanı Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Bruce Willis, Kevin Spacey, David Mullen gibi isimler de var.
Dünyanın konuştuğu Epstein'in 'Seks Adası' skandalında mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni detaylarda gelmeye başladı. Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği skandalda tutuklanan Jeffrey Epstein, kameraların çalışmadığı bir gün hapishanesindeki hücresinde intihar etmişti.
Olaya ilişkin mağdurların açtığı davalar sürerken ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusu yer aldı. Marçinko sorgusunda Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika’ya getirdiğini söyledi.
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı Epstein davasıyla ilgili haberi alıntılayarak, skandalda adı geçen Bill Clinton'u gündeme getirdi. 1999 depreminde deprem bölgesine gelen Bill Clinton, dünya ajanslarına fotoğraflar vermişti. Clinton'un dönüşünden sonra deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu öne sürülmüştü.