Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5 Şubat 2023 Pegasus sefer iptalleri sorgulama ekranı

Pegasus uçak seferleri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşlar etkili makamların kısıtlama kararı alması halinde iptal edilebilecek. Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu?" sorusu internette araştırılıyor. İşte 4-5 Şubat 2023 için Pegasus iptal edilen uçuşları sorgulama ekranı...

PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Pegasus uçak seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan THY'den 5 Şubat Pazar günü için açıklama geldi.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcular için yapılan duyuruda uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği vurgulandı.

İSTANBUL'DA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY yarını işaret ederek İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ya da İstanbul Havalimanı'na inecek uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceğini açıkladı.

Pegasus ya da THY sefer iptalleri ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

PEGASUS UÇUŞ SORGULAMA EKRANI

Pegasus sefer sorgulama sorgulama ekranı ile güncel bilgiye erişebilir ya da değişiklik için işlem gerçekleştirebilirsiniz.

PEGASUS UÇUŞ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

