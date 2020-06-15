Pek çok erkek bunları bilmiyor! İşte kadınları yatakta mutlu etmenin yolları...

Kadınlar partnerlerini mutlu ve memnun etmek için adeta kendilerini paralarken; sevgili partnerleri onları ne kadar düşünür? İstisnaların kaideyi bozmadığı genellemeleri göz önüne aldığımızda çoğu erkek yatakta eşlerinin mutlu olması için ne yapacağını bilmiyor. Bilmeme nedenini ise "kadınların ne istediği anlaşılmıyor" şeklinde bahanelerle açıklamayı seçiyorlar. Sevgili beyefendiler madem kadınların ne istediğini anlayamıyorlar; onlar için kadınları yatakta mutlu etmenin yollarını biz açıklayalım dedik.

PARTNERİNİ ÖNEMSEYEN ERKEKLER KOŞUN GELİN!

Kadınlar, genellikle cinsellik konusundaki istek ve arzularını paylaşmayı tercih etmezler. Çünkü toplum baskısı altında bunları konuşmanın ayıp olduğu bilinçaltına kazınmıştır. Madem kadınlar, bunları konuşmaktan çekiniyorlar; sevgili partnerleri yapmaları gerekenleri bilirse çiftlerin arasındaki uyum nirvanaya ulaşır. İki tarafın da kazandığı "win-win" durumu!

PARTNERİNİZİ SAKİNLEŞTİRİN

Kadınların narin bir çiçek olduğunu unutmamak gerekir. Kadınlarla erkekler kıyaslandığında cinselliğe bakış açıları da farklılaşır. Bu nedenle kadınların cinselliğe daha fazla anlam yükleyerek gergin olmaları mümkündür. Erkeklerin ilk adımda partnerlerini tanıyarak onları sakinleştirebilecek güzel sözler söylemesi ve davranışlarda bulunması daha iyi olur.