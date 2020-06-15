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Pek çok erkek bunları bilmiyor! İşte kadınları yatakta mutlu etmenin yolları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik, konuşulması en zor konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Tabulaştırılan bir konu olan cinsellik özellikle kadınlar için daha özel bir noktada yer alır. Çoğu kadın partnerini tatmin etmek için araştırma yapar. İnternet üzerinden tek başına yapılan araştırmalarda bile kadınlar birinin göreceğinden korkarak arama geçmişlerini silerler. Hem çekinirler hem de mutlu etmek isterler.

Pek çok erkek bunları bilmiyor! İşte kadınları yatakta mutlu etmenin yolları...

Kadınlar partnerlerini mutlu ve memnun etmek için adeta kendilerini paralarken; sevgili partnerleri onları ne kadar düşünür? İstisnaların kaideyi bozmadığı genellemeleri göz önüne aldığımızda çoğu erkek yatakta eşlerinin mutlu olması için ne yapacağını bilmiyor. Bilmeme nedenini ise "kadınların ne istediği anlaşılmıyor" şeklinde bahanelerle açıklamayı seçiyorlar. Sevgili beyefendiler madem kadınların ne istediğini anlayamıyorlar; onlar için kadınları yatakta mutlu etmenin yollarını biz açıklayalım dedik.

PARTNERİNİ ÖNEMSEYEN ERKEKLER KOŞUN GELİN!

Kadınlar, genellikle cinsellik konusundaki istek ve arzularını paylaşmayı tercih etmezler. Çünkü toplum baskısı altında bunları konuşmanın ayıp olduğu bilinçaltına kazınmıştır. Madem kadınlar, bunları konuşmaktan çekiniyorlar; sevgili partnerleri yapmaları gerekenleri bilirse çiftlerin arasındaki uyum nirvanaya ulaşır. İki tarafın da kazandığı "win-win" durumu!

PARTNERİNİZİ SAKİNLEŞTİRİN

Kadınların narin bir çiçek olduğunu unutmamak gerekir. Kadınlarla erkekler kıyaslandığında cinselliğe bakış açıları da farklılaşır. Bu nedenle kadınların cinselliğe daha fazla anlam yükleyerek gergin olmaları mümkündür. Erkeklerin ilk adımda partnerlerini tanıyarak onları sakinleştirebilecek güzel sözler söylemesi ve davranışlarda bulunması daha iyi olur.

ÖN SEVİŞMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kadınların yatakta en sevdikleri aşama ön sevişmedir. Kadınların cinsel doyuma ve tatmine ulaşabilmesi için ön sevişme süresinin daha uzun tutulması gerekir. Ön sevişme sırasında partnerinizin yönlendirmelerine ayak uydurmanız süreci daha eğlenceli ve tutkulu hale getirir.

SABIRLI OLMALISINIZ

Konu cinsellikte kadınların mutlu olmasına geldiğinde kilidi açan anahtar sabır göstermek oluyor. Kadınların cinsel uyarılma noktaları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu noktalara kademeli olarak dokunulması kadınların cinsel hazzını çoğaltırken tatmin olmalarına yardımcı olur. Sevgili beyefendiler, hemen karalar bağlamayın; bonus olarak sizlere kadınların en hassas 10 erojen bölgesini paylaşıyoruz.

Klitoris
Vajina
Rahim ağzı
Dudaklar
Boyun
Göğüs
Kulak memesi
Bacak içi
Dizlerin arkası
Ayak ve kol bilekleri

NE İSTEDİĞİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE SORUN

Partnerinizle aranızdaki uyumu yakalamak için mutlaka iletişim kurun. Cinselliği daha aktif ve eğlenceli bir hale getirmek için küçük oyunları tercih edebilirsiniz. Partnerinizle konuşarak yeni fantezi ve pozisyonlar deneyebilirsiniz. Unutmayın yenilikler kimi zaman her iki tarafı da mutlu ederken kimi zaman yalnızca bir tarafı tatmin eder.

ORTAMI UYGUN BİR HALE GETİRDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Cinsellik sırasında davranışlar kadar ortam da önemlidir. Kadınlar romantizm arayışlarının içerisinde ortamda bulunan her şeye dikkat ederler. Loş ışık ya da ortamın tamamen karanlık olması kadınları mutlu eden ayrıntılar arasında yerini alır. Ortamın temiz ve düzenli olması kadına kendini değerli ve önemli hissettirir. Sizin ya da partnerinizin dikkatini dağıtabilecek araç ya da gereçlerin ortamda bulunmamasına özen gösterin.

BİLİYORUZ ZOR OLACAK AMA MÜMKÜN OLDUĞUNCA BENCİL DAVRANMAYIN

Erkeklerin cinsellik sırasında daha atik ve istekli oldukları gözle görülür. Erkeklerin daha açık olması her durumunda onların isteklerinin olacağı anlamına gelmez. Kimi zaman kontrolü tamamen partnerinize bırakmanız gerekir.

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