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Pelin Karahan yeni dizisi için saçlarını simsiyah yaptı!

12.05.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, TRT'nin yeni platformu Tabii için çektikleri Şebeke dizisi için imaj değiştirdi. Sarı renkteki saçlarını siyaha boyatan oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Pelin Karahan yeni dizisi için saçlarını simsiyah yaptı!

Kavak Yelleri dizisinin rolüyle tanınan Pelin Karahan, TRT'nin yeni platformu Tabii'de yayınlanacak olan Şebeke dizisinde başrol oynayacak. Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü isim imajıyla dikkat çekti.

Başrollerinde Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Hakan Meriçliler, Ceyda Ateş, Savaş Satış gibi isimlerin yer aldığı dizide Tuba karakterini oynayan Pelin Karahan, sarı renkteki saçlarını simsiyah yaptı.

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Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Tuba... Şebeke 1. sezon Tabii'de" ifadelerini kullandı.

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Karahan'ın koyu renkteki saçlarının peruk olduğu düşünülürken takipçiler de ikiye bölündü. Kimi güzel oyuncuyu çok beğenirken kimi de bu imajını beğenmedi.

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