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Pencere önünde uzaklara daldı! Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyanın diline düştü! 'Ruhsar sandım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 13:30 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu defa pencere önünde uzaklara daldı. Subaşı'nın 'Hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamak için akıyorum' notu ile paylaştığı gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Subaşı'na 'Ruhsar' göndermesi yapıldı.

Pencere önünde uzaklara daldı! Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyanın diline düştü! 'Ruhsar sandım'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişyi. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Subaşı'nın ismi farklı isimlerle aşk iddialarına karıştı. Subaşı hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek son noktayı koydu.

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Şimdilerde sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı pencere önünde uzaklara daldığı bir videosunu paylaştı.

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Subaşı gönderisine, 'Hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamak için akıyorum. Rüya gibi ama gerçek' notunu düştü.

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Şeyma Subaşı'nın son gönderisi kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Subaşı, Rusar'a benzetildi. Ünlü isme; Ruhsar sandım', 'Yağmur yağmasını bekliyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Şeyma Subaşı sosyal medya Acun Ilıcalı sevgilisi
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