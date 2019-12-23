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Penceredeki Kadın (The Woman in the Window) filminden ilk fragman geldi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Amy Adams’ın başrolünü üstlendiği Penceredeki Kadın (The Woman in the Window) filminin fragmanı görücüye çıktı.

Başrollerinde Amy Adams, Julianne Moore ve Gary Oldman’ın yer aldığı The Woman in the Window filminden fragman geldi. Gerilim dolu The Woman in the Window’un yönetmenliğini, Gary Oldman’ın Oscar kazandığı Darkest Hour‘un yönetmen koltuğunda oturan Joe Wright üstleniyor. A.J. Finn‘in romanından sinemaya uyarlanan The Woman in the Window filminin senaryosu Tracy Letts’in kaleminden çıktı. Ülkemizde Penceredeki Kadın olarak vizyona girecek olan The Woman in the Window, 15 Mayıs 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

PENCEREDEKİ KADIN KONUSU

New York’da bir apartmanda yalnız yaşayan Anna, asla dışarı çıkmaz. Tüm zamanını evde içip, film izleyerek ve komşularını röntgenleyerek geçirir. Anna’nın rutin, sakin yaşantısı evinin tam karşısına taşınan Russell ailesinden sonra altüst olur. Anna, idealindeki aile olarak gördüğü Russell ailesini izlemeye başlar ve bir gün hiç görmemesi gereken bir şey görür.


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Anahtar Kelimeler:
The Woman in the Window Penceredeki Kadın Amy Adams

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