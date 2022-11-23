Pendik'te kaydedildi! Düzce depreminde papağanın çırpınışları olay oldu

Düzce'de sabaha karşı 04.08'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedilirken Pendik’te yaşanan bir olay dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları saniye saniye kameraya yansıdı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken Pendik’te ise bir evde bulunan bir papağanın depremi önceden hissettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SANİYELERCE KANAT ÇIPTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağanın yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor. (İHA)