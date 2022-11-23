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Son dakika... İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası Düzceli vatandaşın canlı yayındaki tepkisi gündem oldu: Anam ağladı anam!

23.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Düzce olan, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi şehirlerde de hissedilen depremin ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor! Sabah 04.00 sularında meydana gelen depremden sonra Düzce'de 30'un üstünde artçı sarsıntı yaşandı. Habertürk mikrofonlarına konuşan Düzceli bir vatandaşın tepkisi gündem oldu.

Son dakika... İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası Düzceli vatandaşın canlı yayındaki tepkisi gündem oldu: Anam ağladı anam!

Son dakika deprem haberleri: Düzce'deki depremin ardından hem kent hem Sakarya hem de Bolu'da okullar tatil edildi. 12 Kasım 1999'da depremi yaşayan Düzce, bir kez daha sallandı. Vatandaşlar kendilerini dışarıya atarken başta adliye olmak üzere birçok bina hasar gördü. Canlı yayında depremi değerlendiren vatandaşın tepkisi dikkat çekti.

Birçok ilde hissedilen Düzce merkezli sarsıntının ardından vatandaşların toplandığı yerde yayın yapan Habertük TV'ye konuşan depremzede bir vatandaşın yaşadığı korku adeta sözlerine yansıdı.

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"ANAM AĞLADI ANAM"

O anları canlı yayında değerlendiren vatandaş, "Anam ağladı anam bu gece. 40 sene oldu öleli, anam bu gece ağladı o kadar sıkıntı çektik. Evimde 4 kişi vardı. Geceyi burada geçirdik. Artçıları da hissettik" dedi.

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deprem Düzce

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