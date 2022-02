Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı çıktı mı?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi daha yayınlanmadan Netflix'in iddialı yapımları arasında yerini aldı. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrollerinde son dönemde ismini sıkça duyduğumuz Hazal Kaya ve en son Aşk 101 dizisinde Osman karakterine hayat vermiş olan Selahattin Paşalı'nın yer alması yeni yapıma olan ilgiyi arttırdı. İki oyuncunun da hayranları Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dizi için hummalı bir araştırma içine girdiler.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Netflix'in yeni yerli yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde, Hazal Kaya, gazeteci Esra'ya hayat veriyor. Charles King'in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlanan dizi Elif Usman'ın kaleminden dökülüyor; yönetmen koltuğunda ise Karga Seven Pictures'tan Emre Şahin oturuyor. Dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, Pera Palas oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen gazeteci Esra karakteri ile karşımıza çıkacak. Esra, oteli incelediği sırada odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğu fark eder ve hikaye başlar. Esra, bu odaya girdiğindeyse 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur.

Sekiz bölümden oluşacağı bilinen yapımda Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı yapımın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda yazan bilgiye göre, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayacak.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizinin başrolünü ünlü oyuncular Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı paylaşırken, dizinin oyuncu kadrosunda James Chalmers, Yasemin Szawlowski, Engin Hepileri gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.