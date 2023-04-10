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Pervari balı nedir, faydaları nelerdir? Pervari balı nasıl üretilir ve nasıl tüketilir?

13.03.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal zengin floradan ve yararlı bitkilerden ile beslenen arıların ürettiği bal da şifa kaynağı oluyor. Türkiye'nin en çok öne çıkan ballarından Siirt Pervari Balı, tadı ve aromasıyla da dikkat çekiyor. Üretildiği bölgenin bitki örtüsüne ve iklimine tam uyum sağlayan bu bal türü, hoş aroması ve yoğun dokusu nedeniyle yaygın olarak tüketilmektedir. Pervari balı nedir? Pervari balı nasıl üretilir?

Pervari balı nedir, faydaları nelerdir? Pervari balı nasıl üretilir ve nasıl tüketilir?

Pervari balı sahip olduğu faydalarıyla oldukça ön plana çıkan ballar arasındadır. Pervari balının süzme, petekli balı ve karakovan balı olmak üzere üç farklı türü mevcuttur. Doğal olarak üretilip satılan bu balın içerisinde glikoz gibi herhangi bir ek gıda bulunmaz. Doğal olmasından kaynaklı kristalleşme olmaz ve desktrin de olmaz. Faydaları oldukça fazla olan Pervari balı geçmişten gelen bir popülerliğe sahiptir. Lezzeti, şifası ve kalitesiyle bilinmesi bir yana, Osmanlı saraylarında da sıklıkla tüketilen bir besin olarak kayıtlarda geçer.

Pervari balı nedir?

Siirt sınırları içerisinde yer alan Pervari ilçesinin dağlık bölgelerinde üretilen bir bal türüdür. Pervari balının üretimi birçok bal üretimine benzer. Doğal şartlarda üretilerek piyasaya sunulur. Pervari Balı’nın özelliği, ilçenin 1600 metre ile 2 bin 200 metre arasındaki yüksek kesimlerinde yer alan özel bitki türlerinden gelir. Üçgül, yonca, adaçayı, kekik, ballıbaba, peygamber çiçeği, geven, engerek otu, sığırdili, fiğ, kenger gibi birçok çiçek ve bitkinin bir araya gelmesiyle oluşan flora çeşitliliği ve nektar bolluğuyla ortaya çıkan kaliteli bir baldır.

Pervari balı nasıl üretilir?

Pervari karakovan balı, arılar tarafından peteğinin üretildiği ve doldurulduğu bir bal türüdür. Hazır petekler hazırlanarak, arıların doldurması beklenen bal türü ise petekli Pervari balıdır. Petekli Pervari balının rengi açık amber tonlarındadır. Süzme Pervari balı, petekli balın içerisindeki sıvının makiye ya da doğal yollarla süzülmesi ile ortaya çıkar. Karakovan ve petekli bal türleri çoğunlukla teneke kutulara doldurularak piyasaya sürülür. Süzme ballar ise bilindiği üzere cam kavanozlar içerisinde satılır.

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Pervari balının faydaları nelerdir?

Pervari balının faydaları insan vücudu için oldukça fazladır. Birçok besinde olduğu gibi hastalıklardan korunmak ve faydasını görmek için düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Doğal ve hakiki Pervari balının bilinen faydaları aşağıdaki gibidir:

  • Antibakteriyel özellikleri sayesinde vücutta istenmeyen toksinlere karşı savaşır.
  • Kabızlığa karşı etkili bir tedavi sunar.
  • İdrar söktürücü bir etkisi bulunur.
  • Cilt sağlığı için yenileyici bir etken maddedir.
  • Ülser rahatsızlığı olanlara ek besin olarak önerilir.
  • Mide yapısını güçlendiren bileşenlere sahiptir.
  • Damar tıkanıklığına karşı önleyici, damar açma özelliği bulunur.
  • Doğal bir ağrı kesicidir.
  • Faydaları bileşenleriyle birlikte enerji verirken, iştah açıcı bir özelliğe de sahiptir.
  • Göz sağlığı için faydalıdır.
  • Saçları güçlendirir.
  • Karaciğer rahatsızlıklarına karşı koruyucudur.

Bunlarla birlikte kan dolaşımını etkileyen rahatsızlıklar yaşayan kişilerin de Pervari balını tüketmelerinde bir sakınca yoktur. Varis türü rahatsızlıklara varan önemli yararlar sağlaması bu besinin tüketiminde çok yaygındır.

Pervari balı nasıl tüketilir?

Ülkemizde yetiştirilen kaliteli ve değerli besinler arasında yer alan Pervari balı, besin değeri ve faydaları çok fazla olan ballar arasında öne çıkar. Pervari balının sürekli olarak tüketilmesi pek çok hastalık açısından koruma sağlar. Pervari balı, fazlası zarar olarak bilinen besinlerden biridir. Bu yüzden tüketim miktarı abartılmamalıdır. Sabahları kahvaltı öncesi bir tatlı kaşığı tüketilmesi tavsiye edilen miktardır. Bu şekilde hem mide sağlığı korunur hem de boğazın temizlenmesini sağlar.

Pervari balının diğer besinlerle birlikte tüketilmesi de mümkündür. Sirkeyle karıştırılarak tüketilen bal, vücudu temizler. Aynı zamanda bu karışım sayesinde herhangi bir besin kaybı yaşamadan kilo da verilebilir. Metabolizmanın çalışmasına yardımcı olduğu bilinir. Kahvaltıda tüketilmek isteniyorsa aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. Pervari balının herhangi bir şekilde ısıyla bir araya gelmemesi önerilir.

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