Philips'in çok beğenilen ve çok satılan ütü serisi Azur'un en iyi ve ucuz modelleri

Ütü yapmak birçok kişi için epey zahmetli bir iş. Hatta bu yüzden ütü yapmaya hazırlanmanın, ütü yapmaktan daha zor olduğunu bile söyleyebiliriz. Neyse ki böyle düşünenler için üretilen son teknoloji Philips Azur ütü serisi sayesinde kıyafetlerinizi ütülemek, çok daha pratik ve eğlenceli bir hâle dönüşecek. "Peki, bu kadar övülen ve çokça sevilen Philips Azur Ütü nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız serideki ürünlerin kullanımının son derece pratik olduğunu belirtelim. Ütüyü fişe takın ve ütünün, kıyafetlerin kumaş cinsini analiz etmesine izin verin. Sonrasında ütünüzü kolayca yapabilirsiniz! Öyleyse Philips Azur'un en iyi modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

1. Kırışıklıkları hızlıca gidermeye yardımcı olacak: Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü

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Paslanmaz çelik tabanlı Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü sayesinde ütü yapmak artık çok kolay. Şık tasarımı ile göz dolduran son teknoloji ütü, 300 ml su haznesi ile uzun süre su doldurmadan ütü yapmanıza yardımcı olur. 250 grama kadar çıkan buhar desteği yardımıyla kıyafetlerinizi tek bir dokunuşta ütüleyebilirsiniz. Hızlı kireç çözme haznesi bulunan ütü, 3000 watt gücü sayesinde kolayca ısınır ve üstün performans gösterir. Damlama durdurma özelliği ile kıyafetleriniz ütülenirken su damlamasından kaynaklı oluşabilecek lekeler meydana gelmez. Üstelik Philips Azur ütünün kullanımı da oldukça pratik.

2. Kıyafetlerinizi kolayca ütülemenizi sağlayacak: Philips Azur GC4544/80 Buharlı Ütü

Uygun fiyatı ve göz dolduran tasarımı ile beğeni kazanan Philips Azur GC4544/80 Buharlı Ütü sayesinde kıyafetlerinizi çok kolay ve oldukça pratik bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Ütü, 2600 watt gücü sayesinde kolayca ısınır ve kullanıma hazır hâle gelir. 220 gram şok buhar desteği ile kırışıklıkları tek seferde düzeltir. Otomatik kapanma özelliği sayesinde olası kazalara karşı sizi ve kıyafetlerinizi korur. Damlatma önleyici özelliğe sahip olan son teknoloji ütü, kıyafetlerinizde su lekesi oluşumuna sebebiyet vermez. Hızlı kireç çözücü haznesi sayesinde pratiklik sunar. Oldukça kolay bir kullanım sunan Philips Azur Buharlı Ütü sayesinde kıyafetlerinizi kısa süre içerisinde ütüleyebilirsiniz.

3. Göz alıcı tasarımıyla evinize şıklık katacak: Philips Azur 2400 W Buharlı Ütü

"Philips Azur'un hangi modeli iyi?" diye merak edenlere önerimiz, 2400 watt gücündeki Philips Azur Buharlı Ütü. Ürünün buhar gücü sayesinde kıyafetlerinizdeki tüm kırışıklıklar tek bir ütü darbesiyle düzelir. Steamglide tabana sahip olan ütü, kıyafetlerinizin yüzeyinde kayarak kolaylıkla hareket eder. Ütülemek istediğiniz kıyafetlerin kumaş türüne göre otomatik olarak uygun ısı ve buhar desteğini ayarlar. Kireç birikmesini önleyen özel sistemi sayesinde kireç birikintisini önler. Derin su haznesi bulunan ütüyü uzun süre su eklemesi yapmadan kullanabilirsiniz. Her daim elinizin altında bulunmasını isteyeceğiniz bu ütüyü kullanarak giysilerinizi dakikalar içinde ütüleyebilirsiniz.

4. Oldukça kullanışlı ve pratik bir seçenek: Philips Azur GC4905/ 40 Buharlı Ütü

Philips Azur GC4905/40 Buharlı Ütü ile kıyafetlerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyebilirsiniz. 3000 watt güç desteği sayesinde saniyeler içinde ısınan ütü ile sadece birkaç dakika içinde kıyafetleriniz jilet gibi olacak. Ürünün 300 ml'lik geniş su haznesi ile çok sayıda kıyafetinizi ütüleyebilirsiniz. Hızlı kireç çözücü özelliği bulunan ütü kireç tutmaz. Damlama önleyici sistemi ile kıyafetlerinizi ütülerken su lekesi oluşumunu önler. Ürünün 2,5 metrelik kablo uzunluğu, ütü yaparken çok rahat hareket etmenizi sağlar. Son teknoloji özelliklere sahip bu ütü hayatınızı kolaylaştıracak!

5. Yüksek performans ve üstün kalite: Philips Azur GC4564/20 Buharlı Ütü

Philips Azur GC4564/20 Buharlı Ütü ile kırışıklıklara veda etmeye ne dersiniz? 2600 watt güç desteği bulunan ütü, saniyeler içerisinde ısınarak kullanıma hazır hâle gelir. Buhar püskürtme özelliği ile kırışıklıkları kolayca gidermenizi sağlar. Ürünün geniş su haznesi, sık sık su eklemeden pek çok kıyafeti ütülemenize imkân tanır. Kullanılmadığında otomatik olarak kapanan ütü, güvenli bir kullanım olanağı sağlar. Çizilmelere karşı son derece dayanıklı malzeme kalitesiyle üretilen ürün sayesinde ütü yapmak sizin için artık çok keyifli olacak.

6. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Philips Azur GC4567/80

Şık tasarımı ve pratik kullanımı ile Philips Azur GC4567/80 Buharlı Ütü her daim elinizin altında olacak. 2600 watt güç desteği ile sadece birkaç saniyede kullanıma hazır olur. Püskürtmeli buhar desteği sayesinde kıyafetlerinizdeki en kırışık bölgeleri bile tek seferde pürüzsüz hâle getirir. Hızlı kireç çözme özelliği bulunan ütü kireç oluşumunu engeller. Bu sayede ütüye musluk suyu koymanız herhangi bir probleme sebep olmaz. Ürünün damlatma engelleme programı ile kıyafetlerinizde su lekesi oluşumu görülmez. 2 metrelik kablo uzunluğu sayesinde rahatça kullanabileceğiniz bu ütüye bayılacağınıza eminiz.

7. Kıyafetlerinizin özenle ütülenmesinde en büyük yardımcınız olacak: Philips Azur GC4552/00 Buharlı Ütü

Azur serisinin en sevilen modellerinden biri olan Philips GC4552/00 Azur Buharlı Ütü sayesinde ütü yapmak artık çok daha keyifli ve hızlı olacak. Şık tasarımı ile göz dolduran ütü, 2400 watt güçle çalışır. Böylece hızla kullanıma hazır hâle gelir. Ürünün buhar püskürtme özelliği, kıyafetlerinizdeki kırışıklıkların saniyeler içerisinde yok olmasını sağlar. Kireç temizleme özelliği ile ütü üzerinde kireç oluşumu görülmez. Damlatma önleyici sistemi ütüyü kullanırken kıyafetleriniz üzerinde leke oluşmasını engeller. Otomatik kapanma sistemi de bulunan ürün vazgeçilmeziniz olacak, bizden söylemesi!

8. Üstesinden gelemeyeceğiniz kırışıklık kalmayacak: Philips Azur GC4902/20 Buharlı Ütü

Kıyafetlerinizi özenle ütülemenizi sağlayacak Philips Azur GC4902/80 Buharlı Ütü ile giysilerinizi ütülemek çok kolay olur. 2800 watt güç desteği ile kırışıklıkları kolayca açarak dümdüz hâle getiren bu ütü evinize çok yakışır. Üstelik 300 ml'lik geniş su haznesi sayesinde sizi sürekli musluğun başına gitme derdinden kurtarır. Son teknoloji kullanılarak üretilen ütüde kireç oluşumu tarihe karışır. Ürünün damlama emniyeti de kıyafetlerinizde leke oluşumuna karşı epey etkili. Özel taban teknolojisi ile kıyafetleriniz rahatlıkla ütüleyebileceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz. Philips Azur Ütü yorumlarının epey olumlu olduğunu da belirtelim!

9. Şık ve özgün tasarımıyla: Philips Azur GC5037/80 Buharlı Ütü

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Philip GC5037/80 Azur Elite Buharlı Ütü sayesinde ütü yapmak hiç bu kadar kolay ve pratik olmamıştı. Kalitesi sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ütü, 3000 watt güç desteği sayesinde kırışıklıklara meydan okur. Turbo buhar pompasına sahip olması sayesinde kıyafetlerinize daha fazla oranda buharın nüfuz etmesini sağlayarak kırışıklıkları rahatlıkla giderir. Kireç önleme özelliği ile uzun süreli kullanım olanağı tanır. Ütünün steamglide tabanı kumaşın üzerinde rahatlıkla kayar ve işinizi kolayca halletmenizi sağlar. Size de pürüzsüz kıyafetlerin keyfini sürmek kalır!

10. Rahat tutuş desteği sunan: Philips Azur Pro GC4881/20 Buharlı Ütü

Philips Azur Pro GC48881/20 Buharlı Ütü sayesinde kıyafetlerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz. Özel tabanı ile kırışıklıklara savaş açan ve üstün kalitede malzemeden üretilen bu ütü ile kıyafetlerinizi çok daha kolay ve pratik şekilde ütüleyebileceksiniz. Geniş su haznesi sayesinde tek seferde su ekleyerek daha çok parçayı ütüleyebilir, ütüye sık sık su ekleme zahmetinden de kurtulabilirsiniz. Oluşan kireçleri ayrı bir bölmede biriktiren tasarımı sayesinde ürünü özgürce kullanabilirsiniz. Otomatik kapanma sistemi bulunan son teknoloji ütüyü fişte unutsanız bile olası tehlikelere karşı güvende olursunuz. Rahat tutuş desteği de sunan bu şahane ütüyü kaçırmayın!