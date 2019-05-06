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Piknik alanının masalarını yakıp, barbekülerini kırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki TEMA piknik alanında bulunan beton masa ve barbeküler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılmış, tahta masalar ise yakılmış bulundu.

Piknik alanının masalarını yakıp, barbekülerini kırmışlar

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki TEMA piknik alanında bulunan beton masa ve barbeküler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılmış, tahta masalar ise yakılmış bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çorlu'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde, 160 dönüm üzerindeki TEMA ormanı piknik alanına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce geçen yıl yapılan beton masa ve barbekülere, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hasar verildi. Piknik alanındaki beton masa ve barbeküler, kırılmış, tahta masalar ise yakılmış bulundu. Polise başvurup, şikayetçi olduklarını belirten Zafer Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Arcan, bekçi konulmadığı için piknik alanında gece silah atıldığını ve alkol alındığını iddia etti. Arcan, "Geçen yıl masa ve barbekülerimiz, aydınlatmalarımız yapıldı; ancak buraya sahip çıkamadılar, çıkılmadı. Kendilerinden buraya bekçi istedim, veremeyeceklerini söylediler. Burası sahipsiz kalınca malum kendini bilmez kişiler, burada alkol, uyuşturucu alıyorlar. Uygunsuz şeyler oluyor. Mahalle sakinleri bundan rahatsız. Herkesin istediği gibi 'Ben geleyim, burada spor yapayım, yürüyüş veya pikniğimi yapayım' deme şansı yok; çünkü burada alkol alındığı için insanlar tedirgin oluyor. Sadece şimdi buraya akşamcılar gelip, istediklerini yapabiliyorlar. Sarhoş olduktan sonra da barbekülerimiz yıkılmış, masalarımız yakılmış. Belediye başkanımızla görüştüm, burayla ilgili çalışmalarının olduğunu ifade etti. Buraya maalesef köklü çözüm getirilmedi. Eşlerimiz, çocuklarımız buraya gelemiyor" dedi.
'BEKÇİ KOYMALARI GEREK'
Mahalle sakinlerinden Yunus Ulu ise özellikle gece piknik alanına gelen bazı kişilerin, gürültü yaptığını ve silah attığını öne sürerek, "Ben burada oturuyorum. Burasını piknik yeri diye yaptılar ama burada farklı şeyler olduğu için kötü oldu. Akşamları çok gürültü oluyor. Bütün gece silah atıyorlar. Buraya bekçi koymaları gerekir" diye konuştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Piknik alanının masalarını yakıp, barbekülerini kırmışlarPiknik alanının masalarını yakıp, barbekülerini kırmışlarPiknik alanının masalarını yakıp, barbekülerini kırmışlarPiknik alanının masalarını yakıp, barbekülerini kırmışlar

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