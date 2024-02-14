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    4. Pilotların uçaklardaki uyku odalarını gösterdi! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı! 'Yeni korkunun kilidi açıldı'

    Pilotların uçaklardaki uyku odalarını gösterdi! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı! 'Yeni korkunun kilidi açıldı'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 15:44 | Son Güncelleme:
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    Pilotların uçakta biraz dinlenmek için nereye gittiklerini hiç merak ettiniz mi? Bir pilot sosyal medyadan uzun mesafeli yolculuklarda pilotların dinlemesi için özel olarak uçakta ayarlanan bölmeleri gösterdi. Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Etiyopyalı pilot ve A350 eğitmeni Tewodros Solomon , 4,9 milyon izlenme toplayan bir Instagram videosunda uzun mesafeli uçuşlarda pilotların dinlemesi için uçaklarda belirlenen bölmeleri gösterdi. Solomon sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, "Biraz uyumak söz konusu olduğunda" notunu ekledi.

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    Pilotların dinlenmelerinin konsantrasyon açısından önemli olduğunu vurgulayan Solomon, "Bu uyku odası onların enerjilerini yeniden şarj etmelerine olanak tanıyor, böylece gökyüzümüzün güvenliğini sağlamaya devam edebiliyorlar.Dolayısıyla bir dahaki sefere uçağa bindiğinizde, pilotların uyanık ve odaklanmış kalmalarını sağlamak için kaliteli bir dinlenme geçirdiğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    7 SAATTEN FAZLA UÇUŞLARDA MEVCUT

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    The Points Guy'ın haberine göre bu özel uyku kabinleri yalnızca uçuş süreleri 7 saati aşan uzun mesafeli uçuşlarda mevcuttur. Uzun mesafeli uçuşlar sırasında genellikle üç ila dört pilot bulunur. Bu durumda iki pilot iniş ve kalkış kontrollerinden bulunurken diğer pilotlar diğerlerine uyuma fırsatı vermek için uçuşun diğer bölümlerini kontrol altında tutar. Her zaman en az bir pilot her daim uyanık ve kontrol eder konumda bulunmalıdır.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü pilotların dinlenme bölümlerini görünce yorum yapmaktan duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu koltuklar çok dar değil mi? Gerçekten klostrofobik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onlar uyurlar? Yeni korkunun kilidi açıldı” yorumunu ekledi.


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