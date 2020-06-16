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Pirincin cilde faydaları saymakla bitmiyor! Ünlü mankenler de kullanıyor...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hemen her evde bulunan ve sık tüketilen besinler arasındaki pirinci cilt bakımınız için de kullanabilir, özellikle cildinizin beyazlamasına ve gençleşmesine katkıda bulunabilirsiniz. Ekonomik ve doğal bir şekilde cilt tonunuzu eşitlemek veya kırışıklıklarınızı gidermek için değerlendirebileceğiniz pirinç, farklı yollarla cilde kolayca uygulanabiliyor.

Pirincin cilde faydaları saymakla bitmiyor! Ünlü mankenler de kullanıyor...

Uzak Doğulu kadınların ciltlerindeki beyazlık ve pürüzsüzlük mutlaka sizin de dikkatinizi çekiyordur. Günlük hayatlarında sıklıkla pirinç tüketen Koreli veya Japon kadınlar, aynı zamanda pirinci ciltlerine de uyguluyorlar. Böylece tüm dünya tarafından bilinen porselen cilt görüntüsüne ulaşmalarını kolaylaştırıyorlar. Siz de pirinci tonik ya da maske olarak cildinize uygulayabilir, vakit kaybetmeden mükemmel bir cilde sahip olabilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN ÇOK DAHA FAYDALI

Her zaman tariflerinizde kullandığınız pirincin suyu, oldukça basit bir malzeme sayılmasına rağmen cilt için faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğinde protein, kalsiyum, B1 vitamini, demir ve potasyum gibi çeşitli vitaminler ve mineraller bulunduran pirinç suyu, cildin çok daha sağlıklı, güzel ve güçlü olmasını sağlıyor. Bunun için birkaç tatlı kaşığı pirinci, küçük bir kabın içinde koyabilir ve üzerine iki katı kadar ılık ya da soğuk su ekleyebilirsiniz. Su iyice bulanıklaşana kadar, yani yaklaşık 10 dakika boyunca bekleyebilir, arada hazırladığınız bu pirinçli suyu karıştırabilirsiniz. Su bulanıklaştıktan sonra da pirinç suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Son olarak ılık suda pirinçlerin çok daha çabuk renk vereceğini de unutmamalısınız.

PİRİNÇ MASKESİ İLE GENÇLEŞMEK MÜMKÜN

Tonik dışında pirinci maske olarak da değerlendirebilirsiniz. Cildin tonunu açmak ve eşitlemek dışında kırışıklıkların giderilmesini ve çok daha pürüzsüz bir cilde sahip olmayı da sağlayan pirinci, iki malzemeyle daha karıştırarak çok kolay ve etkili bir maske hazırlayabilirsiniz. Maske tarifi için yalnızca üç çay kaşığı pirince, bir çorba kaşığı bala ve bir çorba kaşığı da süte ihtiyacınız olacak. Pirinçleri yumuşayana kadar haşladıktan sonra sudan almalısınız ancak kalan suyu da atmamalısınız. Ardından haşlanmış pirinci, balı ve sütü iyice karıştırıp, yüzünüze yaymalısınız. Yaklaşık 15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra da kalan pirinç suyuyla yüzünüzü yıkamalısınız. Haftada bir uygulayabileceğiniz bu maske ile iki ay gibi bir sürede etkili sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

PİRİNÇLE CİLDİNİZİ DE NEMLENDİREBİLİRSİNİZ

Cildinizi pirinç suyuyla temizleyebilir, pirinç maskesiyle arındırabilir ve pirinç kremiyle de nemlendirebilir, derinlemesine bakımını yapabilirsiniz. Pirinç kremi için ihtiyacınız olan malzemeler; bir çorba kaşığı pirinç, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ve yarım çay bardağı badem yağı şeklinde sıralanıyor. Tüm malzemeleri küçük bir kap içinde karıştırarak ister gündüz ister gece kremi olarak kullanabilirsiniz. Özellikle E vitamini ve mineraller açısından çok zengin sayılan bu karışım, günlük cilt bakımı rutininizin iddialı bir parçası olmayı hak ediyor.

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