Pirincin cilde faydaları saymakla bitmiyor! Ünlü mankenler de kullanıyor...

Uzak Doğulu kadınların ciltlerindeki beyazlık ve pürüzsüzlük mutlaka sizin de dikkatinizi çekiyordur. Günlük hayatlarında sıklıkla pirinç tüketen Koreli veya Japon kadınlar, aynı zamanda pirinci ciltlerine de uyguluyorlar. Böylece tüm dünya tarafından bilinen porselen cilt görüntüsüne ulaşmalarını kolaylaştırıyorlar. Siz de pirinci tonik ya da maske olarak cildinize uygulayabilir, vakit kaybetmeden mükemmel bir cilde sahip olabilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN ÇOK DAHA FAYDALI

Her zaman tariflerinizde kullandığınız pirincin suyu, oldukça basit bir malzeme sayılmasına rağmen cilt için faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğinde protein, kalsiyum, B1 vitamini, demir ve potasyum gibi çeşitli vitaminler ve mineraller bulunduran pirinç suyu, cildin çok daha sağlıklı, güzel ve güçlü olmasını sağlıyor. Bunun için birkaç tatlı kaşığı pirinci, küçük bir kabın içinde koyabilir ve üzerine iki katı kadar ılık ya da soğuk su ekleyebilirsiniz. Su iyice bulanıklaşana kadar, yani yaklaşık 10 dakika boyunca bekleyebilir, arada hazırladığınız bu pirinçli suyu karıştırabilirsiniz. Su bulanıklaştıktan sonra da pirinç suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Son olarak ılık suda pirinçlerin çok daha çabuk renk vereceğini de unutmamalısınız.