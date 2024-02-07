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    4. Playboy dergisine çıplak poz veren ilk aristokrat oldu! Alman Prensesi kareleriyle dünya basınında gündem oldu

    Playboy dergisine çıplak poz veren ilk aristokrat oldu! Alman Prensesi kareleriyle dünya basınında gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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    Almanya'nın Saksonya Prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris'in Playboy dergisi için verdiği pozlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Saksonya'nın son kralı 3. Friedrich'in soyundan gelen Iris, dergi tarihinde çıplak pozlarıyla kapak olan ilk aristokrat olarak geçmeyi başardı.

    Prenses Iris'in Playboy dergisi için verdiği pozlar tartışmalara neden olurken aynı zamanda verdiği röportajda çok konuşuldu. Saksonya'nın son kralı 3. Friedrich'in büyük büyük babası olduğunu dile getiren Iris, unvanından gurur duyduğunu ancak önyargılarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

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    "ONAYLAMAYACAĞINDAN EMİNİM"

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    Dergi için verdiği pozların ailesinin onaylamayacağından emin olduğunu dile getiren Iris, "Onların bu dergiyi alacaklarını sanmıyorum. Fakat en azından tolere ederler. Bana Kral 3. Friedrich'in çok esprili ve sevgili dolu biri olduğu anlatıldı. Yani bu pozları onaylardı. Onunla aramda özel bir bağ olduğunu hissediyorum" dedi.

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    sosyal medya Playboy prenses
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