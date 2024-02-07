Playboy dergisine çıplak poz veren ilk aristokrat oldu! Alman Prensesi kareleriyle dünya basınında gündem oldu

Prenses Iris'in Playboy dergisi için verdiği pozlar tartışmalara neden olurken aynı zamanda verdiği röportajda çok konuşuldu. Saksonya'nın son kralı 3. Friedrich'in büyük büyük babası olduğunu dile getiren Iris, unvanından gurur duyduğunu ancak önyargılarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

"ONAYLAMAYACAĞINDAN EMİNİM"

Dergi için verdiği pozların ailesinin onaylamayacağından emin olduğunu dile getiren Iris, "Onların bu dergiyi alacaklarını sanmıyorum. Fakat en azından tolere ederler. Bana Kral 3. Friedrich'in çok esprili ve sevgili dolu biri olduğu anlatıldı. Yani bu pozları onaylardı. Onunla aramda özel bir bağ olduğunu hissediyorum" dedi.