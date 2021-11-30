PlayStation 5'ini satmak isterken az kalsın canından oluyordu!

PlayStation 5'te stok sorunları yaşandığı biliniyor. Konsola sahip olmak isteyen ancak stok olmadığı için sahip olamayan tüketicilerin bir kısmı ise soluğu ikinci el satış sitelerinde alıyor. Böylece sıfır olmasa da Sony'nin yeni konsoluna ikinci el olarak sahip olabiliyorlar. Fakat ABD'de yaşanan bir ikinci el PS5 satışı hikayesi oldukça farklı sonuçlandı.

PLAYSTATION 5'İN SATIŞI İÇİN ANLAŞTILAR

ABC13'ün bildirdiğine göre, ABD'nin Teksas eyaletinde 19 yaşındaki bir genç, PlayStation 5 oyun konsolunu hafta sonu çevrim içi olarak satışa sundu. Daha sonra bir alıcı gencin ilanını gördü ve kendisiyle iletişime geçti. Hatta ikili buluşmak için de anlaştı. Buraya kadar her şey normal ilerlese de buluşma yerinde beklenmedik bir olay meydana geldi.

BULUŞMA YERİNDE SİLAH ÇEKTİ

Alıcı, buluşma yerine geldiğinde beklenmedik bir şekilde silahını çıkardı ve konsolu satıcıdan çalmaya çalıştı. Aralarında tam olarak hangi diyalogların geçtiği belli olmasa da saldırgan, 19 yaşındaki genci vurdu. Konsolu ise olay yerinde bırakarak kaçtı.

Yaralanan genç, acilen hastaneye kaldırıldı ve son kontrolde durumunun stabil olduğu belirtildi. Başka kaynaklarda ise gencin hayati tehlikesinin olmadığı ifade ediliyor.

