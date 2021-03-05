Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!

PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü ile geldi ve böylece PlayStation 4'e kadar kullanılan DualShock dönemi kapandı. DualSense kontrolcüsü özellikleriyle de DualShock'tan farklılaştı. Zira yeni nesil oyun konsolunun yeni nesil kontrolcüsü, tetik tuşları ile ve değişen tasarımıyla dikkat çekti. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'nde görünen bir patent, PlayStation kontrolcüsünün yerini herhangi bir nesnenin dahi alabileceğini gösterdi. Bir muzun bile.

PLAYSTATİON İÇİN ŞAŞIRTAN MUZ PATENTİ

Sony tarafından yapılan patent başvurusuna göre, amaç "ışık saçmayan'' herhangi bir pasif nesneyi PlayStation 5 kontrolcüsüne çevirebilmek. Patent açıklamasında ise tam olarak buna vurgu yapılıyor ve bir nesnenin üzerine otomatik olarak kontrolcü tuşlarının atanacağı belirtiliyor. Patent görselinde ise bu yöntem bir muz üzerinde gösteriliyor. Bu da oldukça şaşırtıyor.

HERKESİN İKİNCİ BİR KONTROLCÜSÜ OLMAYABİLİR

Sony patentin açıklamasında çoğu video oyun konsolunda en az bir kontrolcünün bulunduğunu ve bazı oyuncular için bunun sahip oldukları tek kontrolcü anlamına gelebileceğini söylüyor. Yani bazı oyuncular ikinci bir DualSense kontrolcüsü satın alamayabilir ya da oyun oynayacağı sırada ikinci bir kontrolcüye erişemeyebilir. Görünüşe bakılırsa böyle durumlarda herhangi bir nesne kontrolcü olarak kullanılabilecek ve gün kurtarılacak. Ancak Sony'nin bu patenti gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği belirsiz.

