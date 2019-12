PlayStation 5 tam 1 yıl sonra bizlerle birlikte olacak

Özelleştirilmiş AMD grafik biriminden gücünü alacak olan PlayStation 5, multimedya tarafında ise 8K çözünürlüğe destek verecek.

Japonya menşeli firma bugün ise PlayStation 5’in çıkış tarihini açıkladı. Sony cephesinden gelen açıklamalara göre; PlayStation 5, 2020’nin tatil sezonunda satışa sunulacak. Kasım 2020 olarak tahmin edilen PS5 için bir de kontrolcü bilgisi paylaşıldı. Söylenenlere göre Sony, Dualshock 5 ile Xbox One kontrolcüsünden de öte bir deneyim sunacak.

Sony ayrıca PlayStation 5’te PlayStation 4’e çıkacak olan Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima oyunları da oynanabilecek. Sony muhtemelen bu oyunlar için 4K / 60 FPS yaması yayınlayacaktır.

Sony, yeni nesilde L2 ve R2 tuşlarının olmayacağını bunlar yerine sensörlerin olacağını belirtiyor. Ancak bu teknolojinin nasıl olacağı hakkında henüz tam bir açıklama yok. Eğer fiziki tuşlardan vazgeçilirse, oyuncuların neredeyse 30 yıllık alışkanlıkları yok olacak.

Yeni nesilde Sony’nin alacağı radikal kararlar oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak gibi görünüyor. Özellikle grafiksel açıdan Ray Tracing teknolojisinin PS5’e eklenecek olaması, PC’ler ile konsollar arasında olan uçurumu kapatacaktır. Kontrolcü açısından klavye ve mouse’dan daha iyi bir deneyim sunacak olan Sony, yeni nesilde de özel yapım oyunları ile oyuncuları konsola yöneltecek gibi duruyor.