PlayStation 5 tam 1 yıl sonra bizlerle birlikte olacak

Özelleştirilmiş AMD grafik biriminden gücünü alacak olan PlayStation 5, multimedya tarafında ise 8K çözünürlüğe destek verecek.
Japonya menşeli firma bugün ise PlayStation 5’in çıkış tarihini açıkladı. Sony cephesinden gelen açıklamalara göre; PlayStation 5, 2020’nin tatil sezonunda satışa sunulacak. Kasım 2020 olarak tahmin edilen PS5 için bir de kontrolcü bilgisi paylaşıldı. Söylenenlere göre Sony, Dualshock 5 ile Xbox One kontrolcüsünden de öte bir deneyim sunacak.
Sony ayrıca PlayStation 5’te PlayStation 4’e çıkacak olan Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima oyunları da oynanabilecek. Sony muhtemelen bu oyunlar için 4K / 60 FPS yaması yayınlayacaktır.
Sony, yeni nesilde L2 ve R2 tuşlarının olmayacağını bunlar yerine sensörlerin olacağını belirtiyor. Ancak bu teknolojinin nasıl olacağı hakkında henüz tam bir açıklama yok. Eğer fiziki tuşlardan vazgeçilirse, oyuncuların neredeyse 30 yıllık alışkanlıkları yok olacak.
Yeni nesilde Sony’nin alacağı radikal kararlar oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak gibi görünüyor. Özellikle grafiksel açıdan Ray Tracing teknolojisinin PS5’e eklenecek olaması, PC’ler ile konsollar arasında olan uçurumu kapatacaktır. Kontrolcü açısından klavye ve mouse’dan daha iyi bir deneyim sunacak olan Sony, yeni nesilde de özel yapım oyunları ile oyuncuları konsola yöneltecek gibi duruyor.
4K ve 60 FPS deneyimi ile PC toplamaya büyük bir alternatif olacak olan PS5’in 2020’nin Kasım ayında satışa sunulacağını ve 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim. Türkiye’de güncel kur ve vergiler ile 4.500 TL bandında satışa sunulmasını beklediğimiz PS5, bakalım rakibi Microsoft’un yeni Xbox’ı karşısında nasıl bir performans sergileyecek?
Peki, yeni nesilde sizin tercihiniz hangisinden yana olacak? PlayStation 5 mi yoksa yeni nesil Xbox konsolunu mu satın alacaksınız? Yoksa PC’den yolunuza devam mı edeceksiniz?
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