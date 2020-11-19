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PlayStation 5 Türkiye'de satışta! İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

19.11.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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PlayStation 5 Türkiye'de satışta! İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

PlayStation 5 satın almak için beklenen gün geldi. Sony, takvimlerin 19 Kasım'ı göstermesiyle birlikte PlayStation 5'i Türkiye'de satışa sundu. Peki PlayStation 5 fiyatı ne kadar, PlayStation 5 özellikleri neler? İşte PlayStation 5 hakkında tüm bilinenler.

PlayStation 5 Türkiye çıkış tarihi için gözler artık Sony'den takvimlere çevrilmişti. Zira Sony, yaptığı açıklamalarla ülkemizdeki oyunculara 19 Kasım'ı işaret etmişti. Nitekim 19 Kasım geldi çattı. Böylece PlayStation 5 Türkiye'de birçok mağaza aracılığıyla satışa sunuldu.

İŞTE PLAYSTATİON 5 FİYATI

Sony PlayStation 5 Türkiye fiyatını daha önce açıklamıştı. PlayStation Türkiye Twitter hesabı tarafından yapılan o açıklamaya göre PlayStation 5 fiyatı ülkemiz için 8.299 TL olacak. Sony yaptığı paylaşımda fiyatın tavsiye edilen perakende satış fiyatı olduğunu, ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmişti. Ancak bugün itibarıyla fiyatta herhangi bir değişiklik yaşanmış değil. Disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition Türkiye satışlarının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation 5 yurt dışı fiyatının 499 dolar olduğunu belirtelim. PlayStation 5 Digital Edition ise yurt dışında 399 dolardan satışa sunulmuş durumda.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5 özellikleri arasında AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PS5'in RAM'i 16 GB olarak listeleniyor. Yeni nesil oyun konsolunun depolama alanı ise 825 GB boyutunda. SSD depolama teknolojisi kullanan PS5, ışın izleme (ray tracing) özelliğini de sunuyor. 4K ve 8K çözünürlükler PS5 tarafından destekleniyor.

PlayStation 5 fiyatı açıklandı

  • Depolama Kapasitesi: 825 GB SSD
  • İşlemci: 8 çekirdekli 3.5 GHz AMD Zen 2
  • Grafik İşlemcisi: AMD RDNA 2 10.28 TFLOPs, 36 CUs, 2.23 GHz
  • RAM: 16 GB GDDR6
  • Bellek Bant Genişliği: 448 GB/sn
  • Harici Disk Desteği
  • Işın İzleme
  • M.2 NVMe SSD Genişletilebilir Depolama Alanı
  • 3D Ses
  • 4K UHD Blu-ray Sürücü
  • 4K oyun, 8K video çözünürlüğü

PlayStation 5 oyunları

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PLAYSTATİON 5 OYUNLARI

Sony, PlayStation 5 oyunlarını da paylaşmıştı. Buna göre PlayStation 5 oyunları şöyle:

  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  • Horizon Forbidden West
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Gran Turismo 7
  • Demon's Souls
  • Returnal
  • Destruction AllStars
  • FIFA 21
  • NBA 2K21
  • Godfall
  • Watch Dogs Legion
  • Fortnite
  • DIRT 5
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Devil May Cry 5: Special Edition
  • Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online (2021)
  • Resident Evil Village (2021)
  • Hogwarts Legacy (2021)
  • Deathloop (2021)
  • Ghostwire: Tokyo (2021)
  • Hitman 3 (2021)
  • Outriders (2021)
  • Pragmata (2022)
  • Project Athia
  • Final Fantasy XVI
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