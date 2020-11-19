PlayStation 5 Türkiye'de satışta! İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

PlayStation 5 Türkiye çıkış tarihi için gözler artık Sony'den takvimlere çevrilmişti. Zira Sony, yaptığı açıklamalarla ülkemizdeki oyunculara 19 Kasım'ı işaret etmişti. Nitekim 19 Kasım geldi çattı. Böylece PlayStation 5 Türkiye'de birçok mağaza aracılığıyla satışa sunuldu.
Sony PlayStation 5 Türkiye fiyatını daha önce açıklamıştı. PlayStation Türkiye Twitter hesabı tarafından yapılan o açıklamaya göre PlayStation 5 fiyatı ülkemiz için 8.299 TL olacak. Sony yaptığı paylaşımda fiyatın tavsiye edilen perakende satış fiyatı olduğunu, ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmişti. Ancak bugün itibarıyla fiyatta herhangi bir değişiklik yaşanmış değil. Disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition Türkiye satışlarının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020
*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb
PlayStation 5 yurt dışı fiyatının 499 dolar olduğunu belirtelim. PlayStation 5 Digital Edition ise yurt dışında 399 dolardan satışa sunulmuş durumda.
PlayStation 5 özellikleri arasında AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PS5'in RAM'i 16 GB olarak listeleniyor. Yeni nesil oyun konsolunun depolama alanı ise 825 GB boyutunda. SSD depolama teknolojisi kullanan PS5, ışın izleme (ray tracing) özelliğini de sunuyor. 4K ve 8K çözünürlükler PS5 tarafından destekleniyor.
Sony, PlayStation 5 oyunlarını da paylaşmıştı. Buna göre PlayStation 5 oyunları şöyle:
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