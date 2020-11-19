PlayStation 5 Türkiye'de satışta! İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

PlayStation 5 yurt dışı fiyatının 499 dolar olduğunu belirtelim. PlayStation 5 Digital Edition ise yurt dışında 399 dolardan satışa sunulmuş durumda.

PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak. *Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb

Sony PlayStation 5 Türkiye fiyatını daha önce açıklamıştı. PlayStation Türkiye Twitter hesabı tarafından yapılan o açıklamaya göre PlayStation 5 fiyatı ülkemiz için 8.299 TL olacak. Sony yaptığı paylaşımda fiyatın tavsiye edilen perakende satış fiyatı olduğunu, ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmişti. Ancak bugün itibarıyla fiyatta herhangi bir değişiklik yaşanmış değil. Disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition Türkiye satışlarının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation 5 Türkiye çıkış tarihi için gözler artık Sony'den takvimlere çevrilmişti. Zira Sony, yaptığı açıklamalarla ülkemizdeki oyunculara 19 Kasım'ı işaret etmişti. Nitekim 19 Kasım geldi çattı. Böylece PlayStation 5 Türkiye'de birçok mağaza aracılığıyla satışa sunuldu.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5 özellikleri arasında AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PS5'in RAM'i 16 GB olarak listeleniyor. Yeni nesil oyun konsolunun depolama alanı ise 825 GB boyutunda. SSD depolama teknolojisi kullanan PS5, ışın izleme (ray tracing) özelliğini de sunuyor. 4K ve 8K çözünürlükler PS5 tarafından destekleniyor.

Depolama Kapasitesi: 825 GB SSD

İşlemci: 8 çekirdekli 3.5 GHz AMD Zen 2

Grafik İşlemcisi: AMD RDNA 2 10.28 TFLOPs, 36 CUs, 2.23 GHz

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 448 GB/sn

Harici Disk Desteği

Işın İzleme

M.2 NVMe SSD Genişletilebilir Depolama Alanı

3D Ses

4K UHD Blu-ray Sürücü

4K oyun, 8K video çözünürlüğü

PLAYSTATİON 5 OYUNLARI

Sony, PlayStation 5 oyunlarını da paylaşmıştı. Buna göre PlayStation 5 oyunları şöyle: