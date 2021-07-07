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Poco M3 Pro 5G Türkiye'de! İşte Poco M3 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı

07.07.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir beklenen Poco M3 Pro 5G akıllı telefon modeli resmi site aracılığıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Böylece Poco M3 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte özellikleri ile dikkat çeken Poco M3 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı.

Poco M3 Pro 5G Türkiye'de! İşte Poco M3 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı

Poco M3 Pro 5G mayıs ayında tanıtılmış ve böylece belirli pazarlarda satışa çıkmıştı. Adından da anlaşılabileceği üzere 5G desteğine sahip olan telefon, uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara yeni nesil birçok özellik vadediyordu. Poco M3 Pro 5G'nin bir süredir Türkiye'de satışa sunulması da bekleniyordu. Xiaomi'nin resmi sitesine göre ise Poco M3 Pro 5G Türkiye'de satışa sunuldu.

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POCO M3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'ye gelen Poco M3 Pro 5G'nin özellikleri ile başlayalım. Akıllı telefon, 6.5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın altında ise MediaTek Dimensity 700 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB RAM/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama alanı eşlik ediyor. 18W hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh'lik hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

Poco M3 Pro 5G özellikleri

Poco M3 Pro 5G'nin arka tarafında 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ekranın üst kısmında bulunan nokta çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim. "Parmak izi okuyucu nerede?" diye soracak olursanız da, sensör telefonun yan çerçevesinde saklı. Ancak yüz tanıma kilidini de kullanmak mümkün. Telefonun 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart girişi de mevcut.

İŞTE POCO M3 PRO 5G'NİN FİYATI

Xiaomi'nin resmi sitesine göre, Poco M3 Pro 5G'nin fiyatı 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan model için 3.199 TL olarak, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan model için ise 3.499 TL olarak belirlendi.

Poco M3 Pro 5G fiyatı

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Poco M3 Pro 5G Türkiye'de sarı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Türkiye
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