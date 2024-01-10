Polis baskını Acun Ilıcalı'yı çıldırttı! Survivor Seda ise kahkaha atarak anlattı: Bu notu prodüksiyona gösterirseniz

TV8‘in fenomen yarışması Survivor All Star’da sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Dominik polisi tarafında Survivor ekibine operasyon yapıldığını belirtmişti. Ilıcalı, yapılan operasyonun perde arkasını anlattı.

Survivor All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde Ilıcalı, polis baskınıyla alakalı gerçekleri ada konseyi sırasında anlattı. Survivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu olayın yaşandığını belirtti.

Seda Aktuğlu yaşadığı olayı dün akşam yayınlanan bölümde anlattı. Söz alan Seda Aktuğlu, "Babama sonunda mesajımı gönderebildim. Babam beni çok çalıştırdı. Kısa bir süre içinde onu mutlu edebildiğime çok mutlu oldum. Birlikte çok güzel zaman geçirdik. Aklımda bile yoktu. Öyle birden bir aklıma sokan oldu. Şeytan dürttü yani... Babama bir mesaj göndereyim dedim. Aklım fikrim babamda aklımdan çıkmıyor. Onu mutlu etmek istiyorum hep. Ben tuvalete gidiyorum havalimanında, ondan sonra tuvaleti temizliyorlardı. Tuvaleti temizlerken kadın, benim tuvaleti kullanmama izin vermemişti. Benim aklımda gerçekten yoktu. Sonra kızla İngilizce konuştuk tuvalette, elinde telefon vardı kızın, 'bir babama mesaj atabilir miyim' dedim.. Onun da wifisi olmadı. Sonra benim yarışmacı arkadaşlarım beni görünce ben de paniğe girdim. Söyler diye. Ben de ondan sonra panik yapıp kıza not verdim. Kızın da annesi farklı algılıyor. Turist bir kızdı. Kıza not verdim iletirse diye. Notta 'Baba ben çok mutluyum' yazıyordu. Kızın anneside başka bir şey anladı" dedi.

"POLİS YARIŞMAYI İZLEYİP..."

Aktuğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse duymasın dediğim şeyi herkes duydu ben bu kadar bahtsız bir insanım. Ekipten kimse görmesin dedim. Uçakta mışıl mışıl yatıyordum beni bir uyandırdılar. Bir baktım uçaktan benden başka kimse çıkmıyor. Çıkınca polis, güvenlik herkes orada notu gösteriyor bana... Google'a girdim. Beni kaçırıyorlar ya da mutsuz muyum gitmek mi istiyorum sanmışlar anlamadım. 2015, 2024 Survivor afişi gösterdim. Evim olarak adayı gösterdim. Bu benim hayalim bu yarışma şimdi siz bu notu prodüksiyona gösterirseniz diskalifiye olurum dedim. Bir polis geldi yarışmayı izledi, ve inşallah sen kazanırsın dedi."

Survivor Seda'nın polis baskınında yaşadıklarını gülerek anlatması tepki çekti. Seda için "Diskalifiye olmalıydı" yorumları geldi.







