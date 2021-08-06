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Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor

06.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki Şengör Kaynar, her gün sabahları spor amaçlı girdiği denizde yüzerek gözden kayboluyor. Uzaklara gitmesinden dolayı kimi zaman cankurtaranları kimi zaman da sahil güvenlik ekiplerini harekete geçiren Kaynar, yüzme aşkından vazgeçmiyor. 72 yaşındaki Kaynar, ''vatandaşlar benim için 'denizde boğuluyor' diye ikazda bulundu. Polisler benim yanıma geldiler, 'ne yapıyorsun' dediler. Ben de 'sabah sporu yapıyorum' dedim'' şeklinde konuşuyor.

Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor

Evli ve 2 çocuk babası Şengör Kaynar, her gün 2 ile 3 kilometre yüzerek açık denizlere kulaç atıyor. Kendisi gibi 65 yaşından büyük arkadaşlarıyla her sabah Samsun Atakum sahiline giden Kaynar, önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, akabinde girdiği Karadeniz'in hırçın sularında gözden kayboluncaya kadar yüzüyor.

Arkadaşları 72 yaşındaki Şengör Kaynar için endişelendiklerini dile getirseler de o, yüzme tutkusu sayesinde birçok kişiyi boğulmaktan kurtardığını söylüyor.

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Yüzme aşkının çocukluğundan beri devam ettiğini ifade eden Şengör Kaynar, "Samsun'da eski iskeleler vardı. Ben bu iskelelerde devamlı yüzen insandım. Atakum'a geldim ve yıllardır Atakum'da yüzerim. Spor yaparım, cimnastikten geri kalmam. Zaman zaman çok ileri açılıyorum. Eskiden bu sahilde polis karakolu vardı. Botlarla beni 2 defa uyardılar 'fazla açılma' diye. Bu yaşta sağlığım yerinde ve yüzmeye devam ediyorum. Arkadaşlarla beraber her sabah yüzmeye geliriz. Beni ikaz ederler, 'fazla açılma' diye. Nerden bakarsan gidiş geliş 2 bin ile 3 bin metre yüzüyorum. Zaman zaman yüzerken balıkçı motorları ve belediyenin gezi tekneleri geçiyor. Onlar bana selam veriyor. Deniz anaları oluyor. Sağa kaçıyorum, soldan geliyorlar. Zaman zaman canımı acıtıyorlar. Dalga olduğu zaman çevre illerden gelen vatandaşlara boğulma uyarısı yapıyorum. Zaman zaman can kurtardığım da oluyor. İnsan duyarsız kalamıyor. Orada neticesinde dalga ile mücadele ediyor. Genç delikanlılar lafımı dinlemiyor. Zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Ben de gereken neyse insani yönden kurtarmaya çalışıyorum. Sağlığım yerinde olduğunca yüzmeye devam ediyorum" dedi.

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VATANDAŞLAR BOĞULUYOR ZANNEDİYOR

Zaman zaman uzaklara gittiğinde vatandaşların polisi arayarak ihbarda bulunduğu söyleyen Kaynar, "Arkadaşlarım çok merak ediyor. 'İleriye gitme, boğulursun' diyorlar. Ben de 'kendime güveniyorum' diyorum. Açık denizlere kadar gidiyorum. Sahil güvenlik bana ikazda bulunuyor. Öncesi de vatandaşlar benim için 'denizde boğuluyor' diye ikazda bulundu. Polisler benim yanıma geldiler, 'ne yapıyorsun' dediler. Ben de 'sabah sporu yapıyorum' dedim. Vatandaşlar endişeye kapılmış, ben de bota binerek sahile geldim" diye konuştu.

Şengör Kaynar yaşına rağmen spor yapmaya hevesi olmasından ve kilometrelerce yüzmesinden dolayı çevresindeki vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

(İHA)

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Samsun
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