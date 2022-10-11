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Polis intiharlarıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

11.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis intiharlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Önceki yıllara göre personel sayısının arttığını ancak vakaların azaldığını belirterek "1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022’de ise 44 olmuştur." dedi.

Polis intiharlarıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zaman zaman gündeme gelen polis intiharları konusunda sayılar da vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Personel sayısının arttığını ancak vakaların azaldığını belirten Soylu, şunları söyledi:

1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022’de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016’da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39’dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44’dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur.

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NEDENLERİN BAŞINDA EVLİLİK VE AİLE GELİYOR

Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki sebep, ekonomi sebeplerdir, 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. Dördüncü sebep, psikiyatrik rahatsızlıklardır, bunun sayısı 17’dir. Beşinci sebep duygusal sebeplerdir, yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır. (DHA)

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İntihar polis Süleyman Soylu
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