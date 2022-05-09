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  4. Polisleri bile şaşırttı! Vestiyerdeki gizli kapının ardında kaçak içki deposu çıktı

Polisleri bile şaşırttı! Vestiyerdeki gizli kapının ardında kaçak içki deposu çıktı

09.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de bir apartmanın ikinci katındaki daireye polis operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler vestiyerdeki gizli kapıyı fark ederek açtı. Gizli kapının ardında ise binlerce şişe kaçak içki ve on binlerce paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan kişilerin, kaçak içkileri eğlence mekanları ve tekel bayilerine gönderdikleri ortaya çıktı.

Polisleri bile şaşırttı! Vestiyerdeki gizli kapının ardında kaçak içki deposu çıktı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı Mahallesi'nde takibe aldıkları beş katlı binanın ikinci katındaki daireye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda dairedeki dolaplarda ve masaların altlarında çok sayıda kaçak sigara paketi bulundu. Mutfakta ise satışa hazır çeşitli markalarda çok sayıda kaçak içki şişesi ele geçirildi.

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GİZLİ KAPI AÇILDI DEPO ÇIKTI

Polis ekipleri, dairede yaptığı incelemelerde vestiyerin içinde gizli bir kapı olduğunu fark etti.

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Gizli kapıyı açan ekipler, binlerce kaçak içki ve sigaranın depolandığı bir odayla karşılaştı.

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MOTOKURYELERLE TESLİMAT YAPIYORLAR

Depo olarak kullanılan dairede 2 ton 782 litre gelen 4 bin 322 şişe kaçak içki ve 27 bin 145 paket kaçak sigara, 45 bin dal sigara, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte bandrol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları, motokuryelerle tekel bayileri ve eğlence mekanlarına gönderdiği tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Maltepe
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