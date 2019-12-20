Mynet Trend

Polonya: Mahsur kalan İranlı şöför için para toplanıp, yeni TIR alındı

BBC BBC
Son Güncelleme

Fardin Kazemi, TIR'ı Polonya'nın orta kesimlerinde bozulduğunda, kuru üzüm taşıyordu.

Polonya: Mahsur kalan İranlı şöför için para toplanıp, yeni TIR alındı

Polonya'da, aracının bozulması sonucu ülkede mahsur kalan İranlı bir TIR şöförünün yeni bir araç alabilmesi için yaklaşık 250 bin zloty, yaklaşık 400 bin TL para toplandı.

Fardin Kazemi, Polonya'ya kuru üzüm götürmüştü ve Çek Cumhuriyeti'ne devam edip, oradan İran'a götüreceği yükü alacaktı.

Kazemi'nin bozulan aracını tamir ettirecek parası kalmayınca, arcaında yatması gerekti.

Kazemi "Polonya halkı bana melek gibi davrandı." dedi.

İran'ın kuzeybatısınaki Khoy'da yaşıyan Kazemi, 25 yıldan uzun süredir Avrupa'ya çalışıyordu.

Ancak Kazemi'nin ülkesine yeni aracıyla dönebilmesi için, İranlı makamlarda ithal izni ve İran'ın belirli AB ürünlerine koyduğu ambargolardan muaf tutulması gerekecek.

İNTERNETTE KAMPANYA

Fardin Kazemi'nin sorunları, 30 yıllık TIR'nın Katowice kentinin kuzeyindeki Kozieglowy kasabası yakınlarında 3 Aralık'ta bozulmasıyla başladı.

TIR'ı tamir etmenin mantıklı olmadığı anlaşıldı.

Polonyalı kamyon şöförleri, internet üzerinden aracın tamiri ve İranlı meslektaşlarına gıda ve kalacak yer parası için kampanya başlattı

100 bin zlotylik ilk hedefe 24 saat içinde ulaşıldı ve hala bağışlar gelirken, toplam şu anda bunun iki katını da aştı.

Kazemi, yaşadıklarını henüz annesine anlatmadığını söylüyor.

Kazemi'nin eski aracını tamir etmenin, ekonomik açıdan anlamlı olmayacağı belirlenince, yeni bir araç alınmasına karar verildi.

İran yasalarına göre, ülkeye üç yaşından büyük araç ithal edilemiyor, bu nedenle Polonyalı şöförler Kazemi'nin TIR dorsesini çekmeye uygun, ikinci el 2017 model, DAF XF 106 model bir TIR almaya karar verdi.

Ancak İran'ın bazı AB mallarına koyduğu ambargo nedeniyle araç İran'a götürülemeyebilir. Şimdi Kazemi'nin bundan muaf olabilmesi için uğraş veriliyor.

Kazemi "27 yıldır Avrupa'yı dolaşıyorum. Şu ana dek Polonyalıları daha iyi tanıma fırsatım olmamıştı ama bana karşı hep iyi davranmışlardır. Şimdi harika insanlar olduklarını görüyorum. Kaygılandırmamak için anneme olanı, biteni anlatmadım. Sadece işteyim sanıyor."dedi.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?
Bu alet, insanları delirtiyor!Bu alet, insanları delirtiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Polonya İRAN şoför FARDİN KAZEMİ TIR

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.