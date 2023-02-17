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Polonyalı arama kurtarma görevlisi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! “Birbirlerine kenetleniyorlar”

17.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Dünyadan Kahramanmaraş ve çevresindeki 9 ile yardım geldi. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gelen Polonya Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi İrtibat Subayı Binbaşı Jakup Filip, afet bölgesinde gördüklerini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili adeta yerle bir etti. Depremlerin ardından bölgeye Türkiye’den ve dünyadan yardım yağdı. Depremin 12. gününde bölge halkı yaralarını sarmaya çalışırken arama kurtarma için gönüllü olarak Türkiye’ye gelen yabancı ekipler ülkelerine dönüyor. Ülkelerine dönerken afet bölgesinde yaşadıklarını paylaşan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Polonya Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) İrtibat Subayı Binbaşı Jakup Filip, insanların başkalarını kurtarmak için, onlara yardım etmek için, soğuktan korumak için birbirine kenetlendiğini arama kurtarma çalışmaları sırasında gözlemlediğini söyledi.

“BURADA BÜYÜK BİR TRAJEDİ VAR”

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderen ülkelerden biri de Polonya oldu. Polonya'dan gelen 76 kişilik arama kurtarma ekibine 8 de köpek eşlik etti. Ekip, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta enkaz altından 12 kişiyi çıkardı.

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Birçok binanın yıkıldığına, insanların hayatlarını, evlerini, paralarını kaybettiğine şahit olduklarını belirten Filip, "Burada gerçekten çok çok fazla zor duruma şahitlik ettik. Burada büyük bir trajedi var. Ancak arama kurtarma çalışmaları esnasında gözlemlediğim şey, insanlar başkalarını kurtarmak için, onlara yardım etmek için, soğuktan korumak için birbirine kenetleniyor." dedi.

“DUYGUSAL OLARAK ÇOK ZORDU”

KAPAK YENİ2

Gelecekte de Türkiye için çalışmayı sürdürmeyi istediğini vurgulayan Filip, "Umarım Türk halkıyla yeni yerler inşa etmek ve daha güçlü yarınlar için birlikte çalışmayı sürdürürüz. Bu, benim bir depremden sonra ilk görevimdi. Bu gerçekten çok zordu. Büyük bir felaket bekliyordum ama bu afet gerçekten çok çok büyüktü ve duygusal olarak çok zordu." diye konuştu. Filip, Türkiye'deki insanların bir an önce iyileşmesini umduğunu dile getirdi. (AA)

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