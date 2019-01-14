KADIN

Poposu büyük olanlar çok kazanıyor diye estetik yaptırdı! Neredeyse ölüyordu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 14.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Kalçaları dolgun görünen dansçıların daha çok kazandığını öğrendikten sonra poposuna yasa dışı yollarla silikon yaptıran Tomi Conte, hayatını tehdit eden silikonlardan kurtulmak için ameliyat olacağı günü bekliyor. Conte, kalçalarındaki yara izlerini gizlemek için üst üste 5 şort giyiyor.

Poposu büyük olanlar çok kazanıyor diye estetik yaptırdı! Neredeyse ölüyordu

On yıl önce poposuna yaptırdığı silikonların sonuçlarıyla hala ilgilenen dansçı Tomi, güzellik uğruna bunu kendinize yapmayın diyor.

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Kendi gibi dansçı olan ancak popolarının büyüklüğünden dolayı daha çok kazanan arkadaşları gibi olabilmek için kalçalarına yasadışı yollarla silikon enjekte ettiren Tomi, başına gelenleri şöyle anlatıyor: ''Dans etmeye lisedeyken başladım. Diğer dansçlıların büyük kalçları nedeniyle daha fazla iş aldıklarını ve daha fazla kazandıklarını öğrendim. Ve ben de kalçalarıma silikon enjekte ettirmeye karar verdim. Kalçama silikonları yapan eski bir hemşireydi. Bir otel odasında buluştuk ve iğneyle bir şeyler enjekte etmeye başladı. Açıkcası ne yaptığıyla pek ilgilenmedim sadece popomun büyük olmasını umuyordum. Çok acı çektim ancak kalçalarım büyümüştü.

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Kalçalarım büyüdükçe kazancım da artmaya başladı. Ancak zamanla hayatımı tehdit eder hale geldiler. Silikon vücuduma yayılmaya başladı. Bu daha da ileri giderse kalp ve beyindeki damarlarımın tıkanması anlamına geliyordu. Bu, bu dokulara kalıcı hasar verebilir, felce veya ölüme neden olabilir Ben de onları çıkarttırmak zorunda kaldım. Silikonlar alındı ama cildim sarktı. Şimdi bu haldeyim. Bu görüntüyü saklamak için her gün dört beş kat fazla şortu üst üste giyiyorum.''

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Tomi, kalçasının eski haline dönmesi için ameliyat olacağı günü bekliyor. Ve kadınlara da mesaj vermeyi ihmal etmiyor: ''Bu sanırım bana bir ders oldu. Hepimiz en doğal halimizle güzeliz. Vücudunuzla oynamayın.''

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Anahtar Kelimeler:
Tomi Conte estetik popo estetiği

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