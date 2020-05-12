SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Portekiz Futbol Federasyonu, Liglerin 4 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı

Portekiz Futbol Federasyonu, Liglerin 4 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.05.2020 22:25 | Son Güncelleme

Portekiz Futbol Federasyonu, Liga NOS’un 4 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Liglerin 4 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı

Portekiz Futbol Federasyonu,koronavirüs nedeniyle dondurulan Liga NOS’un 4 Haziran’da başlayacağını açıkladı.

hjk

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den kötü haber: Testi pozitif çıktı!

Kremlin'den kötü haber: Testi pozitif çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

G.Saray'dan açıklama "Kulübümüzü bağlamaz"

G.Saray'dan açıklama "Kulübümüzü bağlamaz"

Fenerbahçe'de koronavirüs tespit edildi!

Fenerbahçe'de koronavirüs tespit edildi!

Acun Ilıcalı'ya teklif yaptık

Acun Ilıcalı'ya teklif yaptık

Gomis geri dönüyor!

Gomis geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Portekiz Futbol Federasyonu, Liglerin 4 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı

Portekiz ligi için tarih verildi!

Wolverhampton'da forma giyen Morgan Gibbs-White evinde parti verdi!

Verdiği partiyle büyük tepki topladı!

Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere

İşte yeni takımı!

Avrupa'da futbol liglerinin başlama tarihleri netleşiyor

İşte Avrupa'da liglerin başlama tarihleri

Portekiz'in dev kulübü Porto iflasın eşiğinde!

Dev kulüp korona nedeniyle iflasın eşiğinde!

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

Çin Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.