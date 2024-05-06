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  4. SON DAKİKA | Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

SON DAKİKA | Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

06.05.2024 14:24
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Son dakika haberi: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, elinde silahla okulu bastı. Okulun kapısına dayanan kız öğrenci kapıya tekmeler atıp içeri girmeye çalıştı. Havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Son dakika haberine göre korkutan olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.

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Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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