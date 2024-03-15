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    4. Potansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Potansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 14:53
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    Sosyal medyada kadınların potansiyel sevgililerine dair kriterlerini sıraladıkları bir akım popüler. Genç bir kadın 1.80'den kısa bir erkekle sevgili olmayacağını söyledikten sonra ilginç bir videoya imza attı. Gittiği gece kulübünde çantasından mezura çıkartan genç kadın önüne gelen erkeklerin boyunu ölçtü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyada potansiyel sevgili adayına dair kriterleri paylaşan genç bir kadının tercih ettiği yöntem çok konuşuldu. Sevgilisinin boyunun 180 cm'den daha az olmasını istemediğini dile getiren genç kadın bir gece kulübünde adeta erkekleri sıraya dizerek elindeki mezurayla ölçtü.

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    Görüntüleri sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkekler bu konuda yalan söylemeyi bıraksaydı bunu yapmak zorunda kalmazdı" dedi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kız kelimenin tam anlamıyla erkeklerin kendisine göre yeterince uzun olup olmadığını kontrol ediyor" yorumunu ekledi.

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