Potansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada potansiyel sevgili adayına dair kriterleri paylaşan genç bir kadının tercih ettiği yöntem çok konuşuldu. Sevgilisinin boyunun 180 cm'den daha az olmasını istemediğini dile getiren genç kadın bir gece kulübünde adeta erkekleri sıraya dizerek elindeki mezurayla ölçtü.

Görüntüleri sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkekler bu konuda yalan söylemeyi bıraksaydı bunu yapmak zorunda kalmazdı" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kız kelimenin tam anlamıyla erkeklerin kendisine göre yeterince uzun olup olmadığını kontrol ediyor" yorumunu ekledi.