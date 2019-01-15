Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye

Bebeğin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandığı takdirde birçok prematüre bebek sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına devam edebilmektedir. Bebeklerin sağlığı için oda sıcaklığından beslenmelerine kadar birçok önemli husus vardır.

ODA SICAKLIĞI

Bebeklerin eve geldikten sonra bulunduğu ortamın sıcaklığının sabit olması son derece önemlidir. Erken doğanlar, zamanında doğan bebeklere göre daha çabuk üşürler bu nedenle oda sıcaklığının sabit tutulması ve bir oda termometresi ile sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

VÜCUT SICAKLIĞI

Ortam sıcaklığına bağlı olarak bebeğin vücut sıcaklığının da sabit tutulması gerekmektedir. Vücut ısısı yaklaşık olarak 36.5 ile 37.5 derece arasında tutulmalıdır. Prematüre bebeklerde cilt altı yağ dokusu daha azdır ve bu nedenle vücutları ısı değişimlerine daha yatkındır.

BESLENME

Erken doğanlarda sağlıklı büyüme adımlarını yakalayabilmek için ekstra bir çaba sarf etmek gerekmektedir. Hastaneden sonra evde de anne sütü ile beslenme son derece önemlidir. Emme ve yutma gibi refleksler 33. haftadan sonra gelişme göstermektedir. Bu nedenle, refleksler gelişinceye kadar yardımcı beslenme yöntemlerine başvurulması gerekmektedir.