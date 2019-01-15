KADIN

Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 15.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Prematüre bebekler özellikle hastaneden taburcu olduktan sonra ekstra bir özene ihtiyaç duyarlar. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, prematüre bebeği olan anneler için 10 adımlık tavsiye listesini bizler için paylaştı.

Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye

Bebeğin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandığı takdirde birçok prematüre bebek sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına devam edebilmektedir. Bebeklerin sağlığı için oda sıcaklığından beslenmelerine kadar birçok önemli husus vardır.

ODA SICAKLIĞI

Bebeklerin eve geldikten sonra bulunduğu ortamın sıcaklığının sabit olması son derece önemlidir. Erken doğanlar, zamanında doğan bebeklere göre daha çabuk üşürler bu nedenle oda sıcaklığının sabit tutulması ve bir oda termometresi ile sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

VÜCUT SICAKLIĞI

Ortam sıcaklığına bağlı olarak bebeğin vücut sıcaklığının da sabit tutulması gerekmektedir. Vücut ısısı yaklaşık olarak 36.5 ile 37.5 derece arasında tutulmalıdır. Prematüre bebeklerde cilt altı yağ dokusu daha azdır ve bu nedenle vücutları ısı değişimlerine daha yatkındır.

BESLENME

Erken doğanlarda sağlıklı büyüme adımlarını yakalayabilmek için ekstra bir çaba sarf etmek gerekmektedir. Hastaneden sonra evde de anne sütü ile beslenme son derece önemlidir. Emme ve yutma gibi refleksler 33. haftadan sonra gelişme göstermektedir. Bu nedenle, refleksler gelişinceye kadar yardımcı beslenme yöntemlerine başvurulması gerekmektedir.

HİJYEN

Prematüre bebeklerde bağışıklık sistemi zayıf olduğu için hijyen konusunun üzerine düşülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bebeğin odasından içtiği suya kadar her şeyin steril olması gerekmektedir.

AŞILAR

Aşı takvimi tüm bebeklerde son derece önemlidir ancak prematüre doğum kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı prematüre bebeklerde daha dikkatli olunması gerekmektedir. 2 kg altındaki bebeklere aşı yapılması tavsiye edilmemektedir. Çünkü 2 kg altında aşının koruyucu bir etkisi bulunmamaktadır.

ENFEKSİYON KONTROLÜ

Prematüre bebekler bağışıklık sistemlerinden ötürü enfeksiyona daha yatkındır. Bu nedenle enfeksiyon kontrolü yapılmalıdır. Bunun için el temizliği ilk sırada gelmektedir. Annelerin tırnaklarını kısa kesmesi, maske kullanması ve takı takmaması enfeksiyon kontrolünde önemli ölçüde yarar sağlamaktadır.

SOLUNUM TAKİBİ

Prematüre bebeklerde sık görülen rahatsızlıklardan birisi de uyku apnesidir. Uykuda 5 saniyeden daha kısa süren solunum kesilmeleri normal olarak kabul edilmektedir. Ancak bu süre 10 saniyenin üzerinde olduğu durumlarda tehlikelidir ve doktora başvurulması gerekmektedir.

UYKU SÜRECİ

Prematüre bebeklerin hızlı bir şekilde büyümeye ihtiyacı vardır. Büyüme hormonu ise en çok uyku esnasında salgılanmaktadır. Bu nedenle düzenli uykuya dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle beslenmeye ayrılan süre uyku süresini yakından etkilemektedir. Beslenmeye ayrılan sürenin uzaması aynı zamanda bebeğin daha uykuya meyilli olmasını sağlamaktadır.

YATIŞ POZİSYONU

Ani bebek ölümü sendromu, prematüre bebeklerde daha fazla meydana gelmektedir. Bu nedenle prematüre bebeklerin yatış pozisyonu son derece önemlidir. Bebeklerin sırtüstü pozisyonda uyuduklarında dikkatli olunmalı ve fizyolojik bozuklukların meydana gelmemesi için yatış pozisyonu değiştirilmelidir.

BECERİ GELİŞİMİ

Prematüre bebeklerde beceri gelişimi 2 yaşına kadar normal yaş takvimi ile takip edilmektedir. Gülümseme ve bir şeye daha uzun süre odaklanma gibi yetiler erken gelişimin göstergeleri arasında yer almaktadır. Gelişim takviminde geç kalınan beceriler için ise mutlaka doktora başvurmak gerekmektedir.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

www.fertijin.com.tr
Facebook: @drsevaltasdemir
Instagram: @drsevaltasdemir
Fertijin Tüp Bebek-YouTube

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral olduBebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu
Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prematüre bebek annelerinin dikkat etmesi gerekenler Prematüre bebek bakımı

En Çok Okunan Haberler

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...

Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...

Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu

Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu

Her kadının bilmesi gerekiyor! Bu pozisyonda yatmak ölü doğum riskini artıyor

Her kadının bilmesi gerekiyor! Bu pozisyonda yatmak ölü doğum riskini artıyor

Yalnız değilsiniz! Milyonlarca kişide görülüyor

Yalnız değilsiniz! Milyonlarca kişide görülüyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin hastalığı için vibratör kullanan anne viral oldu

Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu

Birçoğumuz bunu yapıyoruz! Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmadan önce iki kez düşünün

Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...

Çocuğa tuvalet eğitimi nasıl verilmeli? İşte izlemeniz gereken 12 adım

Çocuğa tuvalet eğitimi nasıl verilmeli?

Doğan bebeklerin neden çoğu erkek?

Doğan bebeklerin neden çoğu erkek?

Yeni annelere altın tavsiyeler! İşte yenidoğan bebekler için önemli ipuçları

Bebeğin elini yumruk yapması bakın ne anlama geliyormuş

Çocuklarda ’kırmızı‘ alarm! El ayak ağız hastalığına karşı 5 önlem

Çocuklarda ’kırmızı‘ alarm! El ayak ağız hastalığına karşı 5 önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.