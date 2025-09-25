Mynet Trend

Melike Durmaz

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere'ye geri mi dönecek?

25.09.2025 12:39
Neredeyse 5 yıl önce Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir yaşam kuran Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’ye döneceği hakkındaki haberler gündem oldu. Hatta şöyle söyleyeyim konu, İngiliz tabloid haber başlıklarında en çok konuşulan haberlerin başında yer aldı. Haberlerde ise Prens Harry’nin, Kral Charles ve Galler Prensi William’la arasını düzeltmek için adımlar attığı yazılıyor.

Tabii bu haberlerde gözüme en çok takılan detay Amerikan rüyasını yaşamak için İngiltere'yi terk eden çiftimizin bu girişimlerinden Prens William’ın hiç memnun olmaması… Aktarılanlara göre William kardeşinin dönüşünü hiç istemiyor ancak yufka yürekli Charles’ın artık aile ilişkilerini normalleştirmek adına adım atmaya gönüllü olduğu belirtiliyor.

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere ye geri mi dönecek? 1

Etkinlikte bir araya gelecekler mi?

Prens Harry'nin babası ile tam 6 sene sonra ilk kez kamusal bir etkinlikte birlikte görünmeleri için üst düzey görüşmelerin sürdüğü de açıklanmış. Hatta Saray yetkilileri, önümüzdeki sene baba ile oğlu daha sık bir araya getirmek için planlar yapıyormuş.

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere ye geri mi dönecek? 2

Kanser tedavisinin ardından ilk kez görüştüler

Aslında her şey Prens Harry'nin bu ayın başında Clarence House'da babası Charles ile 50 dakika süren görüşmesinin ardından başladı. Görüşme, Charles’ın kanser tedavisi gördüğü 18 aylık süreç sonrasındaki ilk yüz yüze buluşma olarak kayıtlara geçti.

Daily Mail'in yorumuna göre, Charles ve Harry'nin birlikte görünme planları, ilişkilerdeki buzların kırılmasına işaret ediyor.

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere ye geri mi dönecek? 3

Prens William görüşmelerden rahatsız olmuş

Bu görüşme trafiği söylenenlere göre Charles ve William arasında soğuk rüzgarların estiğinin iddia edildiği bir döneme tekabül ediyor. William’ın duymak bile istemediği bu görüşmeler ve geri dönme ihtimaline karşın Harry ağabeyinin üzerindeki yükleri sırtlanmak istediğini iddia ediliyor. Harry'nin William ile en azından bir iş ilişkisi kurma konusunda umutlu olduğu öne sürüldü.

“Kral Charles William’da daha fazla rahatsız oluyor”

Kraliyet biyografi yazarı Tina Brown ise Charles’ın William'a kıyasla Harry'den 'daha az rahatsız olduğunu' ortaya atmış. Brown, Kral ve William arasında, William'ın iş yükünün az olması sebebiyle gerginlik çıktığını söylemiş.

Diana’nın kemiklerini sızlatan bu hadiselerde bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek. Bence William Harry’i görmeyi ve onunla çalışmayı bir ihtimal kabul edebilir lakin Harry’nin eşi Meghan Markle’ın daha büyük bir sorun yaratabileceğini düşünüyorum.

Nede olsa William’ın Harry’e olan öfkesinin çıkış noktası Düşes Meghan’ın tavırları ve yaptıklarıydı.

