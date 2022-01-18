Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles'ın davetini geri çevirdi

Prens Charles, oğlu Prens Harry ve ailesini İngiltere’ye davet ederek, geçen yaz dünyaya gelen torunu Lilibet’i ilk kez görmeyi istedi. İngiltere tahtının ilk varisi olan Charles, haziran ayında California’da doğan torunuyla henüz tanışmadı.

DAVETİ REDDETTİLER

Mirror gazetesine göre, Noel öncesi gerçekleşen davet üzerine beklenen buluşma, Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşındıktan sonra yapılacak ilk aile buluşması olacaktı. Ancak Prens Harry, iki yıl önce kraliyet rollerini bırakarak vergi mükelleflerinin finanse ettiği polis korumasını kaybetmelerinin ardından, kişisel olarak finanse etmek istedikleri polis korumasının hükümet tarafından reddedilmesi yüzünden İngiltere davetini reddetti.



Harry hükümetin kararının yasalara uygunluğuna dair yargı incelemesi talep ettiğini açıkladı.

ABD'de eşiyle birlikte özel güvenlik tutan Prens Harry, parasıyla polis koruması talebinin İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi yüzünden Britanya'ya dönemediğini duyurarak hükümetin bu kararını yargıya taşıdı. Avukatlarının açıklamasına göre, “Eylül 2021'de bir kamu organının aldığı kararların kanunlara uygunluğuna yasal itiraz niteliğinde adli inceleme talep eden Harry, ada basınına sızan haberler üzerine bu bilgiyi kamuoyuna açıklamaya karar verdi.”



“Hükümetin sunduğu güvenlik düzenlemelerin Harry'nin Britanya'da ihtiyaç duyduğu korumayı sağlamadığı, o düzeyde koruma sağlanmadan Harry ile ailesinin evlerine dönemeyeceği” dile getirilen açıklamada, hükümetin daha önce polis koruması için iki ödeme teklifini reddettiği aktarıldı.

"CHARLES ÜZGÜN"

Kraliyet kaynaklarına göre Prens Charles, torunlarıyla görüşme şansını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadı. Galler Prensi, bu görüşmeyi, Harry ve Meghan ile ilişkilerini düzeltmek için bir fırsat olarak görüyordu.





