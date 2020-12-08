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Prenses Diana'nın nişan yüzüğünün arkasındaki gerçek hikaye

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Şubat 1981'de Diana Spencer, safir ve elmas nişan yüzüğünü Prens Charles'la birlikte dünyaya tanıtmış o gün bugündür Diana gibi yüzüğü de konuşulmaya başlamıştı. Yüzüğün arkasındaki hikaye, Netlfix'in hit dizisi “The Crown” un 4. sezonunda bir hikaye olarak yeniden odak noktasına geldi ve kadınlar tekrar bu yüzüğün kopyalarını satın almaya başladı. Diana'nın yüzüğünün arkasındaki gerçek hikaye, Kraliyet Ailesi'nin 277 yıllık mücevhercisi Garrard'ta bakın nasıl anlatılıyor.

Prenses Diana'nın nişan yüzüğünün arkasındaki gerçek hikaye

24 Şubat 1981'de Prenses Diana ve Prens Charles, Buckingham Sarayı'nın dışında nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Parlak mavi etekli bir takım giyen Diana, büyük safir ve pırlanta nişan yüzüğü ile boy gösteriyordu.

Netflix'in "The Crown" dördüncü sezonu sayesinde artık ikonik yüzüğün arkasındaki hikaye yeniden odak noktası haline geldi hatta yüzüğün imitasyonları tekrar yoğun ilgi görmeye başladı.

Üçüncü bölümde Kraliçe gözetiminde Diana'ya çeşitli nişan yüzükleri gösteriliyor. Seçenekler arasında aile yadigarı yüzüklerde bulunuyor ancak Diana, kraliyet kuyumcusu Garrard'ın mavi beyaz, safir ve elmas yüzüğünü tercih ediyor.

'GÖZLERİNİN RENGİNİ TAŞIYOR'

Charles Diana'ya bunu pahalı olduğu için seçtiğini söylese de Diana, annesinin yüzüğüne benzediğini ve gözleriyle aynı renk olduğu için seçtiğini ifade ediyor. 1843'ten beri Kraliyet'in mücevheratçılığını yapan Garrard, Diana'nın yüzüğü seçme nedeninin bu olduğunu söylüyor. Garrard Tasarım Müdürü Claire Scott, bir blog yazısında Diana'nın yüzüğünün zarif ve asil olduğunu söylüyor.

YÜZÜK, 14 TEKTAŞ PIRLANTAYLA ÇEVRİLİ

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18 ayar beyaz altından yapılmış 14 tektaş pırlantayla çevrelenmiş 12 karatlık Seylan safir yüzüğünden oluşan yüzük, tahminlere rağmen ucuz değildi. Yüzüğün şimdiki değeri 300 bin sterlin.

Yüzüğün Diana'nın ötesinde de kraliyet ile bağları var. Kuyumcu, web sitesinde, safir ve elmas kombinasyonunun, yine Garrard tarafından tasarlanan ve Kraliçe Victoria'ya ait bir broş olduğunu yazıyor.

YÜZÜĞÜ KATE MIDDLETON TAKIYOR

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Yüzük şimdi Diana'nın oğlu Prens William'ın karısı Kate Middleton tarafından takılıyor ve yüzük o günden sonra bir çılgınlığa yol açtı. William ve Kate'in 16 Kasım 2010'da evleneceklerini ilan ettikten üç ay sonra Natural Sapphire Company, Forbes'a göre safir satışlarında yüzde 300 artış bildirdi.

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