Prenses Diana'nın nişan yüzüğünün arkasındaki gerçek hikaye

Charles Diana'ya bunu pahalı olduğu için seçtiğini söylese de Diana, annesinin yüzüğüne benzediğini ve gözleriyle aynı renk olduğu için seçtiğini ifade ediyor. 1843'ten beri Kraliyet'in mücevheratçılığını yapan Garrard, Diana'nın yüzüğü seçme nedeninin bu olduğunu söylüyor. Garrard Tasarım Müdürü Claire Scott, bir blog yazısında Diana'nın yüzüğünün zarif ve asil olduğunu söylüyor.

Üçüncü bölümde Kraliçe gözetiminde Diana'ya çeşitli nişan yüzükleri gösteriliyor. Seçenekler arasında aile yadigarı yüzüklerde bulunuyor ancak Diana, kraliyet kuyumcusu Garrard'ın mavi beyaz, safir ve elmas yüzüğünü tercih ediyor.

24 Şubat 1981'de Prenses Diana ve Prens Charles, Buckingham Sarayı'nın dışında nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Parlak mavi etekli bir takım giyen Diana, büyük safir ve pırlanta nişan yüzüğü ile boy gösteriyordu.

YÜZÜK, 14 TEKTAŞ PIRLANTAYLA ÇEVRİLİ

18 ayar beyaz altından yapılmış 14 tektaş pırlantayla çevrelenmiş 12 karatlık Seylan safir yüzüğünden oluşan yüzük, tahminlere rağmen ucuz değildi. Yüzüğün şimdiki değeri 300 bin sterlin.

Yüzüğün Diana'nın ötesinde de kraliyet ile bağları var. Kuyumcu, web sitesinde, safir ve elmas kombinasyonunun, yine Garrard tarafından tasarlanan ve Kraliçe Victoria'ya ait bir broş olduğunu yazıyor.

YÜZÜĞÜ KATE MIDDLETON TAKIYOR

Yüzük şimdi Diana'nın oğlu Prens William'ın karısı Kate Middleton tarafından takılıyor ve yüzük o günden sonra bir çılgınlığa yol açtı. William ve Kate'in 16 Kasım 2010'da evleneceklerini ilan ettikten üç ay sonra Natural Sapphire Company, Forbes'a göre safir satışlarında yüzde 300 artış bildirdi.



