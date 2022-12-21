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Prestij Meselesi filminin afişi yayınlandı

21.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filminin afişi görücüye çıktı.

Prestij Meselesi filminin afişi yayınlandı

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filminin afişi yayınlandı.

3 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin afişini, Emrah Yücel tasarladı. ‘Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’den Gerçek Bir Umut Hikâyesi’ temasıyla yayınlanan afiş beğeni topladı.

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OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül,Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin yer alıyor.

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