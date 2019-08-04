Bakın prezervatif kullanırken yapılan en yaygın yanlışlar ne?

DOĞRU YÜZEYİ GİYDİRMEK

İlk sırada prezervatifin doğru yüzeyini iç-dış yapmayı beceremeyen erkekler var. Bu hatanın sonucunda prezervatifin yüzeyinde bulunan spermisitler işlevsiz hale geliyor ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde etkisiz kalabiliyor.

ÇİFT PREZERVATİF TAKMAK

"Bunu da deneyen var mı demeyin?" uzmanların açıklamasına göre çokca var. Ancak bu da ilişki sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak değil riskin artmasına neden oluyor. Bu durum boşalma hissinizin kaybolmasına sebep olabilir.

PREZERVATİFİ GEÇ TAKMAK

Partnerlerin yanlışlarından birisi de prezervatifi geç takmak. Ön sevişmenin uzun sürdüğü durumlarda prezervatifi geç takmak isteyen çiftler, boşalma anından önce yaşanabilecek penetrasyon durumunda meydana gelebilecek riskleri de göze almış oluyor.

SERTLEŞMEDEN ÖNCE PREZERVATİF TAKMAK

Penisin sertleşmesinden önce prezervatif takmak kondomun penise düzgün oturmamasına neden olabilir. Bu sizin ereksiyon olamamanıza da meydan verebilir.