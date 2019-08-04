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Prezervatif kullanırken yapılan en yaygın yanlışlar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 04.08.2019 00:28 | Son Güncelleme

Prezervatif istenmeyen gebeliklere ve cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı alınabilecek önlemlerin en başta geleni ve en etkilisi; ancak amacına uygun kullanılırsa.

Bakın prezervatif kullanırken yapılan en yaygın yanlışlar ne?

DOĞRU YÜZEYİ GİYDİRMEK

İlk sırada prezervatifin doğru yüzeyini iç-dış yapmayı beceremeyen erkekler var. Bu hatanın sonucunda prezervatifin yüzeyinde bulunan spermisitler işlevsiz hale geliyor ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde etkisiz kalabiliyor.

ÇİFT PREZERVATİF TAKMAK

"Bunu da deneyen var mı demeyin?" uzmanların açıklamasına göre çokca var. Ancak bu da ilişki sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak değil riskin artmasına neden oluyor. Bu durum boşalma hissinizin kaybolmasına sebep olabilir.

PREZERVATİFİ GEÇ TAKMAK

Partnerlerin yanlışlarından birisi de prezervatifi geç takmak. Ön sevişmenin uzun sürdüğü durumlarda prezervatifi geç takmak isteyen çiftler, boşalma anından önce yaşanabilecek penetrasyon durumunda meydana gelebilecek riskleri de göze almış oluyor.

SERTLEŞMEDEN ÖNCE PREZERVATİF TAKMAK

Penisin sertleşmesinden önce prezervatif takmak kondomun penise düzgün oturmamasına neden olabilir. Bu sizin ereksiyon olamamanıza da meydan verebilir.

SÜRESİ GEÇMİŞ PREZERVATİF KULLANMAK

Uzmanlar bu konuda çok hassas. Son kullanım tarihi geçen bir ilaç ya da yemek nasıl kullanılamayacak bir ürün halini alıyorsa aynı şey prezervatifler içinde geçerli. Son kullanım tarihi geçen ürünler sizi korumakta pek başarılı olmayabilir.

YANLIŞ ÜRÜN SEÇİMİ

Erkekler bu konuda gurur yaparak gerçekçi olmayan boyutlarda prezervatif seçimi yapabilir. Ancak bu kullanım sırasında çeşitli sızıntılara neden olabilir.

AYNI ÜRÜNÜ TEKRAR KULLANMAK

Geri dönüşüm günümüzde çok önemli bir yer tutuyor ancak söz konusu prezervatifler olduğunda bunu denememek gerekiyor. Aynı prezervatifi kullanmak bir cerrahın daha önce başka bir ameliyatta kullandığı eldiveni tekrar kullanması kadar tehlikeli. Mikroplar size korkulu sonuçlar yaşatabilir.

HATALI/YIRTIK ÜRETİLMİŞ PREZERVATİF

Bu çok düşük bir ihtimal olsa da kullanım öncesi ürünü iyice kontrol etmek gerekiyor. Ürün üzerinde var olan herhangi bir yırtık sonraki günlerinizi kabusa çevirebilir.


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