Pritikin diyeti nedir, nasıl yapılır?

1970'lı yıllardan günümüze dek 70.000 civarında kişinin Pritikin Longevity merkezlerine gittiği bilinmektedir. Söz konusu sağlık merkezlerinde hastalar konaklayarak sağlıklı beslenme, az yağlı ana ve ara öğünler hazırlamayı öğrenme, kilo vermeye yardımcı egzersizleri uygulama hakkında bilgiler edinirler.

Pritikin diyeti kalp dostu, yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı, orta seviyeli egzersiz programı içeren bir yaşam tarzı diyetidir. Diğer diyetlerin aksine belirli bir süre içinde belirli bir kilo kaybını vaat etmez, vejeteryan eğilimli bir yaşam tarzı önerisi sunar. Günlük 700-1200 kaloriyle sınırlı, az yağlı ve yüksek posalı bir beslenme programına dayalıdır. Kişi günlük enerji ihtiyacının %65'ini karbonhidratlardan, %10'unu yağlardan ve %25'ini ise proteinden elde eder. Bu diyet hayvansal proteinler, yumurta, işlenmiş tahıl ve şeker yerine tam tahıllar, sebze ve meyve tüketimini teşvik eder.

Kalp dostu olan pritikin diyetinde yüksek miktarda tam tahıl ve lif içeren besinler bulunur. Bu diyette besinlerin düşük kolesterollü ve az yağlı olmasına özellikle dikkat edilir. Buna göre günlük alınan maksimum 1200 kalorinin %10'luk bir kısmı yağ içerir. Diğer klasik Amerikan diyetlerinde ise günlük alınan yağ oranı %35 seviyesine kadar çıkar. Ayrıca diyetteki beslenme programında yer alan %25'lik protein seviyesi de ABD Tarım Bakanlığının önerdiği beslenme düzeni rehberine göre yetersiz kalsa da rehberdeki tavsiyelerin büyük bir kısmını karşılamaktadır.